Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm hạ về 1,89%/năm, biểu lãi suất tiết kiệm ngày 14/10

Báo cáo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước đối với tuần giao dịch từ ngày 5/10 đến 9/10/2026 cho thấy lãi suất liên ngân hàng bằng VND ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất trung hạn có sự dịch chuyển theo hướng ngược lại.

Cụ thể, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đạt xấp xỉ 4.406.121 tỷ đồng đối với VND, tương ứng mức bình quân 881.224 tỷ đồng/ngày, giảm 45.533 tỷ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 1.063.722 tỷ đồng, bình quân 212.744 tỷ đồng/ngày, tăng 3.408 tỷ đồng/ngày.

Diễn biến chi tiết trên thị trường liên ngân hàng

Cơ cấu giao dịch VND tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm, chiếm 96% tổng doanh số toàn thị trường, kỳ hạn 1 tuần chiếm 2%. Đối với giao dịch USD, tỷ trọng tập trung lần lượt là 75% ở kỳ hạn qua đêm và 21% ở kỳ hạn 1 tuần.

Về biến động lãi suất bình quân tuần 5-9/10, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm giảm 1,11 điểm phần trăm, xuống còn 1,89%/năm. Kỳ hạn 1 tuần giảm 2,79 điểm phần trăm, chốt ở mức 3,08%/năm. Trái lại, lãi suất kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng 0,62 điểm phần trăm, đạt 8,55%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 0,01 điểm phần trăm, xuống 3,81%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,08 điểm phần trăm, về mức 3,81%/năm. Riêng kỳ hạn 3 tháng tăng 0,08 điểm phần trăm, lên mức 4,12%/năm.

Đến phiên giao dịch ngày 12/10, theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất bình quân VND biến động tăng 0,3-1,5 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, ngoại trừ kỳ hạn 1 tuần giảm 0,35 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng niêm yết ở mức 4,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 5,5%/năm và kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,7%/năm.

Với USD, lãi suất liên ngân hàng phiên 12/10 giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm (3,85%/năm) và 2 tuần (3,92%/năm); kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 3,88%/năm; kỳ hạn 1 tháng tăng 0,02 điểm phần trăm lên 4,03%/năm.

Biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại ngày 14/10/2026

Trên thị trường huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết tại các ngân hàng thương mại ngày 14/10/2026 ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm ngân hàng có vốn nhà nước và khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Tại nhóm Big 4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng là 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 và 18 tháng niêm yết tại 6,8%/năm. Đối với khối tư nhân, Sacombank và VPBank duy trì các mức lãi suất dài hạn đáng chú ý, lần lượt đạt 7,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng tại Sacombank và 7,9%/năm tại VPBank.