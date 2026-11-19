Giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trong tuần giữa tháng 11. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng tuần từ ngày 9-13/11/2026, lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng VND ghi nhận xu hướng tăng, giảm khác nhau giữa các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất qua đêm và 1 tuần giảm, còn kỳ hạn 2 tuần tăng lên 5,55%/năm.

Cụ thể, lãi suất bình quân giao dịch VND kỳ hạn qua đêm giảm 0,10 điểm phần trăm so với tuần trước, xuống mức 4,72%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng giảm 0,34 điểm phần trăm, còn 4,84%/năm. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần tăng 0,58 điểm phần trăm, lên 5,55%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân cũng diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 3,82%/năm; kỳ hạn 3 tuần giảm 0,09 điểm phần trăm, xuống 3,86%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,23%/năm.

Về doanh số giao dịch, thị trường liên ngân hàng ghi nhận tổng doanh số bằng VND đạt xấp xỉ 4.467.819 tỷ đồng trong tuần, tương ứng bình quân 893.564 tỷ đồng/ngày, tăng 46.734 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Ở chiều ngược lại, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 757.259 tỷ đồng, bình quân 151.452 tỷ đồng/ngày, giảm 43.237 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Xét theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm, chiếm 96% tổng doanh số, tiếp đến là kỳ hạn 1 tuần với tỷ trọng 1%. Đối với giao dịch USD, kỳ hạn qua đêm chiếm 91% tổng doanh số, trong khi kỳ hạn 1 tuần chiếm 3%.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD/VND niêm yết tại Vietcombank cuối ngày 13/11 ở mức 25.530-25.910 VND/USD, tăng 210 VND/USD so với cuối ngày 9/11. Trước đó, ngày 9/11, tỷ giá mua, bán được niêm yết ở mức 25.320-25.700 VND/USD, giảm 80 VND/USD so với cuối ngày làm việc 6/11.