Lãi suất huy động tại các ngân hàng mới nhất hôm nay (10/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 10/10/2026, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể giữa các kỳ hạn ngắn và dài. Một số nhà băng niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên ở các kỳ hạn từ 6 tháng, trong khi nhóm kỳ hạn dài 18–24 tháng cũng ghi nhận nhiều mức lãi suất cạnh tranh.

Ở kỳ hạn 1 tháng, Bac A Bank niêm yết 4,75%/năm, ngang với OCB, PGBank, BVBank và VPBank. NCB và Sacombank cùng áp dụng mức 4,5%/năm; MSB, SHB và Vietbank lần lượt niêm yết 4,5%/năm và 4,4–4,6%/năm tùy ngân hàng. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 2,1%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank tiếp tục duy trì mức 4,75%/năm, bằng PGBank, BVBank và VietABank. NCB niêm yết 4,7%/năm; ACB, OCB, Sacombank và VPBank cùng ở mức 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 2,4%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank dẫn đầu bảng với 7,05%/năm. PGBank áp dụng 6,6%/năm, BVBank niêm yết 6,45%/năm, trong khi LPBank và OCB cùng ở mức 6,4%/năm. NCB đạt 6%/năm, còn MB Bank niêm yết 4,6%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục dẫn đầu ở mức 7,1%/năm. BVBank áp dụng 6,65%/năm, LPBank đạt 6,6%/năm, MSB niêm yết 6,5%/năm và MB Bank ở mức 6,2%/năm. Tại kỳ hạn 24 tháng, MB Bank niêm yết 7%/năm; Bac A Bank đạt 6,95%/năm, LPBank 6,8%/năm, còn OCB, PGBank và NCB cùng ở mức 6,6–6,8%/năm.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 5,9%/năm; VietinBank niêm yết 6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng, tương đương Agribank.