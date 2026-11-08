Lãi suất huy động SHB tháng 11/2026 giảm sâu ở loạt kỳ hạn từ 6 tháng

Khảo sát đầu tháng 11/2026 cho thấy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Động thái này được áp dụng với cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Tương tự những tháng trước, SHB tiếp tục phân chia biểu lãi suất theo hai nhóm hạn mức tiền gửi gồm dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên. Theo biểu niêm yết mới, lãi suất tiền gửi tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng gửi dưới 2 tỷ đồng dao động từ 4,4% đến 6%/năm, tùy kỳ hạn.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất 4,4%/năm. Với kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng, mức lãi suất áp dụng là 4,5%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng SHB tháng 11/2026, hình thức tiết kiệm tại quầy (Nguồn: SHB)

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng được hưởng mức 5,7%/năm; kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng nhận lãi suất 5,8%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng được áp dụng mức 5,9%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng và từ 36 tháng trở lên, lãi suất được niêm yết ở mức 6%/năm. Đây cũng là mức cao nhất dành cho khách hàng gửi dưới 2 tỷ đồng tại quầy theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, nhóm khách hàng có khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm tại tất cả kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất dành cho nhóm này dao động từ 4,5% đến 6,1%/năm.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, SHB lần lượt áp dụng lãi suất 0,1%/năm và 0,5%/năm, không phân biệt quy mô khoản tiền gửi.

Ngoài phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng cũng triển khai các hình thức trả lãi khác. Cụ thể, lãi suất lĩnh lãi trước dao động từ 4,37% đến 5,46%/năm; lĩnh lãi hàng tháng từ 4,39% đến 5,82%/năm; lĩnh lãi hàng quý từ 5,23% đến 5,85%/năm.

Với phương thức lĩnh lãi định kỳ 6 tháng, lãi suất được niêm yết trong khoảng 5,62% đến 5,9%/năm. Trong khi đó, hình thức lĩnh lãi hàng năm áp dụng mức 5,89% đến 5,99%/năm đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Không chỉ điều chỉnh lãi suất tại quầy, SHB cũng giảm lãi suất đối với tiền gửi trực tuyến so với tháng trước. Hiện biểu lãi suất online dành cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng dao động trong khoảng 4,6% đến 6,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng SHB tháng 11/2026, hình thức tiết kiệm online (Nguồn: SHB)

Cụ thể, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất 4,6%/năm. Với các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng, mức lãi suất là 4,65%/năm. Các mức lãi suất này không có điều chỉnh so với tháng 10/2026.

Sau khi điều chỉnh giảm lãi suất ở nhóm kỳ hạn trung hạn, khách hàng gửi tiền từ 6 đến 8 tháng được hưởng lãi suất 5,7%/năm. Mức lãi suất tăng lên 5,9%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, SHB niêm yết lãi suất 6%/năm. Các khoản tiền gửi từ 15 đến 18 tháng được hưởng mức 6,1%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất cao nhất tại SHB hiện đạt 6,2%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Như vậy, so với hình thức gửi tại quầy, khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm online có thể nhận được mức lãi suất cao hơn ở các kỳ hạn dài.