Lãi suất huy động nhóm ngân hàng nhỏ và vừa giảm thấp nhất 7 tháng

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: PL).

Đến sáng 20/10, có 20 ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở lên so với ngày 16/10, gồm Vietcombank, Agribank, ACB, BVBank, VietBank, VIB, TPBank, SHB, SeABank, Sacombank, PVcomBank, MBV, OCB, NCB, Nam A Bank, MSB, KienlongBank, VCBNeo, BaoVietBank và LPBank.

Có 12 ngân hàng giữ nguyên lãi suất tại quầy kỳ hạn 6 tháng so với ngày 16/10, gồm VietinBank, BIDV, VPBank, Techcombank, MB, VietABank, Saigonbank, PGBank, HDBank, GPBank, Eximbank và VikkiBank.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tiếp tục giảm tại hàng loạt ngân hàng trong 2 ngày gần đây, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tính đến ngày 20/10, có ít nhất 13 ngân hàng công bố điều chỉnh giảm, gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoVietBank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank và VPBank.

Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nguồn: VnEconomy khảo sát tại website và ứng dụng (app) của các ngân hàng thương mại.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất của NCB còn 6,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 30 - 60 tháng. Các kỳ hạn 6 - 11 tháng giảm còn 5,6%/năm.

Tại OCB, lãi suất trực tuyến giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, ngân hàng niêm yết 6%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, 6,4%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

"Các ngân hàng thương mại cần giảm lãi suất huy động một cách thực chất. Nếu hoàn toàn để thị trường tự điều chỉnh, khi lãi suất và chi phí sử dụng vốn lên quá cao, doanh nghiệp không còn khả năng tiếp cận vốn thì nhu cầu vay sẽ giảm, buộc lãi suất phải điều chỉnh xuống. Đây là quy luật vận hành thông thường của thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hệ thống ngân hàng cần chủ động có những động thái cụ thể để giảm lãi suất cho vay, thay vì chờ thị trường tự điều chỉnh". (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn quán triệt tại buổi họp với các lãnh đạo ngân hàng ngày 19/10, tại Hà Nội)

OCB áp dụng lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng và cao hơn 0,2 điểm phần trăm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Theo đó, mức lãi suất trực tuyến cao nhất còn 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng.

Bac A Bank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6–36 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất cao nhất còn 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi các kỳ hạn còn lại dao động từ 6,45% đến 6,55%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% xuống 6,8%/năm.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 36 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm. Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, mức cao nhất còn 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 - 36 tháng.

BVBank giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6 - 7 tháng, 9 tháng và 15 - 24 tháng còn 5,95%/năm; kỳ hạn 10 - 11 tháng còn 5,55%/năm. Mức cao nhất là 6,05%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

KienlongBank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 60 tháng. Lãi suất cao nhất còn 5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6, 8 và 12 tháng. Các kỳ hạn 13 - 60 tháng chỉ còn 4,65 - 4,85%/năm.

Tại VPBank, lãi suất kỳ hạn 18 tháng giảm từ 7,9% xuống 7,4%/năm, nhưng vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường. Sacombank cũng áp dụng mức 7,3%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Theo bảng khảo sát ngày 20/10, Saigonbank niêm yết 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng; MBV và VCBNeo cùng duy trì mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng. PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm ở một số kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trong khi đó, tính đến đầu giờ sáng 20/10, có 20 ngân hàng chưa ghi nhận điều chỉnh giảm lãi suất trực tuyến trong đợt mới, gồm ABBank, ACB, Eximbank, GPBank, MBV, MSB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, SHB, VCBNeo, VIB, VietABank, VikkiBank, Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, MB và Techcombank.