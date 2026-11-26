Lãi suất huy động ngày 26/11/2026 giảm nhẹ ở nhóm kỳ hạn ngắn. Theo biểu lãi suất trực tuyến mà Nam A Bank cập nhật, các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng giảm 0,05 điểm phần trăm, đồng loạt xuống 4,7%/năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Chi tiết biểu lãi suất tại Nam A Bank

Với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, Nam A Bank niêm yết kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,6%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm. Kỳ hạn 7-8 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9-12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 13-17 tháng là 6,2%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,1%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, mức cao nhất là 5,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 13 đến 58 tháng. Kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,3%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 8,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, mức này chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Các sản phẩm tiền gửi khác

Tiết kiệm Lợi ích nhân đôi: kỳ hạn 15 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,4%/năm.

Tiết kiệm tích luỹ: đồng loạt 4%/năm với các kỳ hạn từ 6 đến 120 tháng.

Nam A Bank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, sau LPBank, VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank và BIDV.

Mặt bằng lãi suất trực tuyến tại các ngân hàng

Theo biểu niêm yết ngày 26/11/2026, kỳ hạn 3 tháng ở nhiều ngân hàng là 4,75%/năm. Mức thấp hơn gồm GPBank (3,7%/năm) và ABBank (3,8%/năm).

Ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. Một số ngân hàng khác niêm yết 7%/năm, gồm MBV, Sacombank, PGBank, VCBNeo và VIB. Ngược lại, SeABank niêm yết 4,5%/năm và Eximbank niêm yết 4,8%/năm.

Với kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết 7,1%/năm. MBV, Sacombank và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 26/11/2026, đơn vị %/năm.

Lưu ý khi so sánh lãi suất

Biểu lãi suất trên là mức niêm yết cho hình thức gửi trực tuyến. Mức thực tế có thể khác tùy sản phẩm, số tiền gửi và hình thức lĩnh lãi. Người gửi tiền nên đối chiếu điều kiện áp dụng tại từng ngân hàng trước khi quyết định.