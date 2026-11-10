Lãi suất huy động ngày 10/11/2026: thêm ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm lần thứ hai từ 19/10

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa giảm lãi suất huy động trong tháng 11/2026, đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp kể từ ngày 19/10. Theo biểu lãi suất mới, TPBank giảm 0,1 điểm phần trăm ở tiền gửi tại quầy và một số sản phẩm tiết kiệm khác, trong khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến được giữ nguyên.

TPBank giảm 0,1 điểm phần trăm ở nhiều sản phẩm tiết kiệm

Với tiền gửi tại quầy, lãi suất đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm từ kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể:

Kỳ hạn 1-5 tháng: 4,1%/năm

Kỳ hạn 6-9 tháng: 5,1%/năm

Kỳ hạn 12-18 tháng: 5,3%/năm

Kỳ hạn 24-36 tháng: 5,4%/năm

Đối với tiết kiệm LiveBank, TPBank giảm 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Kỳ hạn 1-5 tháng còn 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng còn 5,45%/năm. Kỳ hạn 9 tháng được giữ nguyên ở mức 5,5%/năm.

Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng của sản phẩm này có lãi suất 5,35%/năm, thấp hơn mức áp dụng cho các kỳ hạn 6 và 9 tháng. Kỳ hạn 18 tháng là 5,75%/năm, còn kỳ hạn 24-36 tháng là 5,85%/năm.

Ở sản phẩm Super Savy, TPBank cũng giảm 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn được áp dụng. Sau điều chỉnh, lãi suất như sau:

Kỳ hạn 3 tháng: 4,55%/năm

Kỳ hạn 6-9 tháng: 5,45%/năm

Kỳ hạn 12-18 tháng: 5,65%/năm

Kỳ hạn 24 tháng: 5,75%/năm

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến được giữ nguyên

TPBank không thay đổi lãi suất tiết kiệm trực tuyến. Các kỳ hạn dưới 6 tháng được niêm yết 4,75%/năm, là mức cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo nguồn tin, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-9 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Ngân hàng thứ tư có hai đợt giảm lãi suất kể từ 19/10

Trước đó, ngày 19/10, TPBank đã giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, trong đó lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng giảm 0,7 điểm phần trăm.

Như vậy, TPBank là ngân hàng thứ tư được ghi nhận có hai đợt giảm lãi suất huy động kể từ ngày 19/10, sau OCB, Techcombank và Eximbank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 10/11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 10/11/2026 (đơn vị: %/năm). Số liệu của TPBank trong bảng tổng hợp có khác biệt so với biểu lãi suất trực tuyến nêu ở trên; bài giữ nguyên theo từng nguồn dữ liệu.

Theo bảng số liệu, kỳ hạn 3 tháng tại phần lớn ngân hàng được niêm yết 4,75%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, mức lãi suất giữa các ngân hàng chênh lệch khá rõ, phụ thuộc vào chính sách huy động của từng đơn vị.