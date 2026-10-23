Lãi suất huy động lên tới 8,2%/năm, cho vay bình quân gần 11%

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của hai nhóm ngân hàng đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,1-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất huy động bình quân dao động từ 6,6-8,1%/năm. Ở kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, mức lãi suất này nằm trong khoảng 6,2-7,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động bình quân đối với tiền gửi kỳ hạn trên 24 tháng từ 7,4-8,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-10,9%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với USD, lãi suất cho vay bình quân của hai nhóm ngân hàng đối với các khoản vay mới và các khoản vay cũ còn dư nợ dao động từ 4,1-5,3%/năm.

Theo khảo sát của VietNamNet về lãi suất cho vay bình quân tháng 9, có 14/20 ngân hàng đã công bố mức lãi suất tăng so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, 6 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm so với tháng 8. Trong đó, Techcombank giảm 1,06 điểm phần trăm, xuống 10,14%/năm; KienlongBank giảm 0,15 điểm phần trăm, còn 9,31%/năm; Agribank giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống 8,42%/năm.

PGBank giảm 0,43 điểm phần trăm, còn 8,23%/năm; VietinBank giảm 0,14 điểm phần trăm, xuống 6,1%/năm; SCB giảm 0,05 điểm phần trăm, còn 5,35%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân do các ngân hàng công bố là mức bình quân trong tháng đối với các khoản vay. Lãi suất thực tế áp dụng cho từng khách hàng có thể khác nhau, tùy thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm.