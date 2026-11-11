Lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 4,65%/năm ngày 11/11/2026

Ngày 11/11/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Đây là lần giảm thứ hai của ngân hàng này kể từ sau ngày 19/10. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 4,65%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng giảm, kỳ hạn dài giữ nguyên

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được cập nhật, mức 4,65%/năm được áp dụng thống nhất cho mọi mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn 1-5 tháng. Trong khi đó, VPBank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dài của VPBank như sau:

Chứng chỉ tiền gửi giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn kỳ hạn

Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động thông thường, VPBank cũng giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn. Mức lãi suất dưới đây áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.

So sánh với đợt điều chỉnh hồi tháng 10

Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm. Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5, sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank, có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 11/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng trong ngày 11/11 (đơn vị: %/năm).

Theo bảng niêm yết, nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng nhất ở mức 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8%/năm kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng niêm yết mức 7%/năm gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. Riêng kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết 7,4%/năm, cao nhất trong bảng.