Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay

Theo biểu lãi suất được cập nhật, nhóm ngân hàng có mức lãi suất huy động tại quầy cao tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. PGBank niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng. Đây là mức cao nhất trong bảng lãi suất được ghi nhận.

Ở nhóm kỳ hạn dài, NCB áp dụng lãi suất 6,5%/năm tại kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm tại kỳ hạn 24 tháng. MB Bank niêm yết mức 6,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, Bac A Bank áp dụng lãi suất 6,45%/năm ở cả kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng đưa ra mức lãi suất từ 6%/năm trở lên ở các kỳ hạn dài. LPBank niêm yết 6,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, tăng lên 6,3%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. VPBank áp dụng mức 6,1%/năm cho các kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng. VietABank niêm yết lãi suất 5,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, 6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,1%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Tại nhóm kỳ hạn 12 tháng, lãi suất giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể. MSB niêm yết 6%/năm, trong khi PGBank đạt 6,2%/năm. NCB áp dụng mức 6,2%/năm, còn Techcombank niêm yết 6,15%/năm. Một số ngân hàng như MB Bank, BIDV và Vietcombank có lãi suất kỳ hạn 12 tháng lần lượt ở mức 5,7%/năm, 5,4%/năm và 5,4%/năm.

Ở kỳ hạn ngắn, lãi suất 1 tháng tại nhiều ngân hàng phổ biến trong khoảng 3,5–4,75%/năm. OCB, PGBank và VPBank cùng niêm yết 4,75%/năm; Bac A Bank áp dụng 4,75%/năm, trong khi MSB niêm yết 4,5%/năm. Riêng BIDV và Vietcombank cùng áp dụng mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.