Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (5/11/2026)

Theo bảng lãi suất cập nhật ngày 5/11, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–3 tháng, nhiều ngân hàng niêm yết mức lãi suất từ 3,5% đến 4,75%/năm. Một số ngân hàng như Bắc Á Bank, OCB và PGBank áp dụng mức 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng; tại kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất trong bảng cũng đạt 4,75%/năm.

Ở kỳ hạn 6–9 tháng, lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 3–6,1%/năm. PGBank dẫn đầu nhóm này với mức 6,1%/năm. ABBANK cũng niêm yết mức 6,05%/năm ở cả hai kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Đối với kỳ hạn dài từ 12–24 tháng, VPBank nổi bật với mức lãi suất 6,9%/năm. PGBank đứng ở mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 18 và 24 tháng; NCB niêm yết 6,6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, MSB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,8%/năm ở kỳ hạn 18–24 tháng.

Ở kỳ hạn không kỳ hạn, lãi suất được các ngân hàng niêm yết phổ biến từ 0,05–0,5%/năm, tùy từng nhà băng.