Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (30/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 30/10/2026, mức lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các kỳ hạn ngắn và dài. Trong đó, nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ghi nhận nhiều mức lãi suất từ 5%/năm đến trên 6%/năm.

Ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 4,75%/năm tại Bac A Bank, OCB, PGBank, BVBank và VPBank. Một số ngân hàng khác như MSB niêm yết 4,5%/năm, Sacombank và Vietbank cùng ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, Agribank áp dụng 2,6%/năm, còn BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank, OCB, PGBank và VPBank cùng áp dụng mức 4,75%/năm. BVBank niêm yết 4,75%/năm, trong khi NCB đạt 4,7%/năm. Ở chiều thấp hơn, Agribank duy trì mức 2,9%/năm; BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 2,4%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank dẫn đầu với mức 6,55%/năm. PGBank niêm yết 6,1%/năm, tiếp đến là BVBank và Techcombank cùng ở mức 5,95%/năm. Đối với kỳ hạn 9 tháng, Bac A Bank tiếp tục đứng đầu với 6,55%/năm, trong khi ABBANK áp dụng 6,05%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank niêm yết mức cao nhất 6,6%/năm. VIB đạt 6,5%/năm; OCB, PGBank và NCB cùng ở mức 6,2%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 18 và 24 tháng, PGBank dẫn đầu với mức 6,8%/năm. MB Bank áp dụng 6,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng, trong khi Sacombank, LPBank và Vietbank cùng niêm yết 6,3%/năm.