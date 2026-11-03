Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (3/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 3/11/2026, biểu lãi suất tại 28 ngân hàng cho thấy mức niêm yết có sự khác biệt đáng kể tùy theo kỳ hạn gửi tiền. Nhìn chung, lãi suất ở các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên có xu hướng cao hơn so với nhóm kỳ hạn ngắn.

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Vietcombank và VietinBank đang niêm yết lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, cả hai ngân hàng cùng áp dụng mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm và kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng cùng ở mức 3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 5,4%/năm. BIDV cũng áp dụng mức lãi suất tương tự ở các kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 5,4%/năm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều mức lãi suất trên 6%/năm xuất hiện ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Bac A Bank niêm yết lãi suất 6,55%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng này áp dụng mức 6,45%/năm.

PGBank là một trong những ngân hàng có mức lãi suất nổi bật khi niêm yết 6,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng cùng đạt 6,8%/năm, mức cao nhất trong bảng khảo sát.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì lãi suất hấp dẫn ở kỳ hạn dài. NCB niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. MB Bank áp dụng mức 5,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. VPBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho cả ba kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng.

Ở chiều ngắn hạn, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng tại nhiều ngân hàng dao động trong khoảng 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng như Bac A Bank, BVBank, PGBank, OCB và VPBank niêm yết mức 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng hoặc 3 tháng.