Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (3/11/2026)
Mặt bằng lãi suất huy động tại quầy khảo sát tại các ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Đáng chú ý, một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 6%/năm trở lên ở các kỳ hạn trung và dài hạn, trong đó mức cao nhất ghi nhận là 6,8%/năm.
Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 3/11/2026, biểu lãi suất tại 28 ngân hàng cho thấy mức niêm yết có sự khác biệt đáng kể tùy theo kỳ hạn gửi tiền. Nhìn chung, lãi suất ở các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên có xu hướng cao hơn so với nhóm kỳ hạn ngắn.
Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Vietcombank và VietinBank đang niêm yết lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm. Với kỳ hạn 1 tháng, cả hai ngân hàng cùng áp dụng mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm và kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng cùng ở mức 3%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 5,4%/năm. BIDV cũng áp dụng mức lãi suất tương tự ở các kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 5,4%/năm.
Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều mức lãi suất trên 6%/năm xuất hiện ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Bac A Bank niêm yết lãi suất 6,55%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng này áp dụng mức 6,45%/năm.
PGBank là một trong những ngân hàng có mức lãi suất nổi bật khi niêm yết 6,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng cùng đạt 6,8%/năm, mức cao nhất trong bảng khảo sát.
Một số ngân hàng khác cũng duy trì lãi suất hấp dẫn ở kỳ hạn dài. NCB niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. MB Bank áp dụng mức 5,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. VPBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho cả ba kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng.
Ở chiều ngắn hạn, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng tại nhiều ngân hàng dao động trong khoảng 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng như Bac A Bank, BVBank, PGBank, OCB và VPBank niêm yết mức 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng hoặc 3 tháng.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-moi-nhat-hom-nay-3-11-2026.html