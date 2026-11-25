Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất huy động tại quầy tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 2,1-4,75%/năm. Trong đó, BVBank, Bac A Bank, OCB và PGBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng. Với kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất trong bảng khảo sát cũng là 4,75%/năm, được ghi nhận tại BVBank, Bac A Bank, OCB và PGBank.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bắt đầu có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. VPBank dẫn đầu với mức 6,8%/năm, tiếp đến là Bac A Bank với 6,55%/năm. ABBANK niêm yết 6,05%/năm, trong khi BVBank và PGBank cùng áp dụng mức 5,95%/năm. Một số ngân hàng khác như LPBank, OCB và Sacombank cũng đưa lãi suất kỳ hạn này lên mức 5,7-5,9%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, Bac A Bank tiếp tục nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất với 6,55%/năm. PGBank niêm yết 6,1%/năm, trong khi MSB và Sacombank cùng ở mức 5,7%/năm. VPBank không công bố mức lãi suất tại kỳ hạn này trong bảng khảo sát.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, VPBank dẫn đầu với 6,9%/năm. PGBank và LPBank lần lượt niêm yết 6,2% và 6,1%/năm; BVBank và MSB cùng áp dụng mức 6%/năm. Các ngân hàng như NCB, OCB, Bac A Bank và VIB có lãi suất dao động từ 5,7-6,5%/năm.

Tại các kỳ hạn dài 18 và 24 tháng, VPBank tiếp tục duy trì mức cao nhất 6,9%/năm. PGBank đứng ở mức 6,8%/năm cho cả hai kỳ hạn; LPBank lần lượt niêm yết 6,1% và 6,3%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng duy trì lãi suất từ 5-5,9%/năm.

Nhìn chung, bảng lãi suất ngày 25/11 cho thấy nhóm ngân hàng có mức niêm yết từ 6%/năm trở lên tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài hạn.