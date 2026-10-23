Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (23/10/2026)
MB Bank, Bac A Bank, VIB và một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6,5%/năm ở một số kỳ hạn, trong khi mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt.
Theo bảng lãi suất huy động tại các ngân hàng cập nhật ngày 23/10/2026, mức lãi suất niêm yết có sự khác biệt tùy theo tổ chức tín dụng và kỳ hạn gửi. Ở các kỳ hạn dài, một số ngân hàng áp dụng lãi suất từ 6%/năm trở lên, trong khi nhiều ngân hàng duy trì mức dưới ngưỡng này.
Tại MB Bank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,7%/năm, kỳ hạn 3, 6 và 9 tháng cùng ở mức 4,1%/năm. Với kỳ hạn 12 và 18 tháng, lãi suất đạt 5,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,5%/năm.
Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 và 3 tháng, tăng lên 6,55%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 18 và 24 tháng cùng ở mức 6,45%/năm.
Tại VIB, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,25%/năm, kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,35%/năm. Các kỳ hạn 6, 9, 12, 18 và 24 tháng lần lượt được niêm yết ở mức 5%/năm, 5,1%/năm, 6,5%/năm, 5,2%/năm và 5,3%/năm.
Trong nhóm ngân hàng có lãi suất kỳ hạn dài ở mức cao, NCB niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. PGBank áp dụng mức 6,8%/năm ở cả kỳ hạn 18 và 24 tháng. LPBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng; VPBank áp dụng 6,1%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng.
Ở chiều ngược lại, Vietcombank niêm yết lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng đạt 5,5%/năm. VietinBank có mức lãi suất tương ứng 2,1%/năm, 2,4%/năm, 3%/năm và 5,4%/năm tại các kỳ hạn 1, 3, 6 và 12 tháng.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-moi-nhat-hom-nay-23-10-2026.html