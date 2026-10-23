Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (23/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại các ngân hàng cập nhật ngày 23/10/2026, mức lãi suất niêm yết có sự khác biệt tùy theo tổ chức tín dụng và kỳ hạn gửi. Ở các kỳ hạn dài, một số ngân hàng áp dụng lãi suất từ 6%/năm trở lên, trong khi nhiều ngân hàng duy trì mức dưới ngưỡng này.

Tại MB Bank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,7%/năm, kỳ hạn 3, 6 và 9 tháng cùng ở mức 4,1%/năm. Với kỳ hạn 12 và 18 tháng, lãi suất đạt 5,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,5%/năm.

Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 và 3 tháng, tăng lên 6,55%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 18 và 24 tháng cùng ở mức 6,45%/năm.

Tại VIB, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,25%/năm, kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,35%/năm. Các kỳ hạn 6, 9, 12, 18 và 24 tháng lần lượt được niêm yết ở mức 5%/năm, 5,1%/năm, 6,5%/năm, 5,2%/năm và 5,3%/năm.

Trong nhóm ngân hàng có lãi suất kỳ hạn dài ở mức cao, NCB niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. PGBank áp dụng mức 6,8%/năm ở cả kỳ hạn 18 và 24 tháng. LPBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng; VPBank áp dụng 6,1%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng.

Ở chiều ngược lại, Vietcombank niêm yết lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng đạt 5,5%/năm. VietinBank có mức lãi suất tương ứng 2,1%/năm, 2,4%/năm, 3%/năm và 5,4%/năm tại các kỳ hạn 1, 3, 6 và 12 tháng.