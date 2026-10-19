Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (19/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy của 28 ngân hàng cập nhật ngày 19/10/2026, mức lãi suất được niêm yết có sự khác biệt tùy theo ngân hàng và kỳ hạn gửi. Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất khoảng 3,5-4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên phổ biến ở mức cao hơn.

Tại kỳ hạn 1 tháng, Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm, bằng mức của OCB, PGBank, BVBank và VPBank. MSB, ACB, SeABank, VietABank và một số ngân hàng khác áp dụng mức lãi suất từ 4%/năm trở lên.

Với kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank, OCB, PGBank và VPBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm. VietABank áp dụng 4,75%/năm, trong khi NCB niêm yết 4,7%/năm. Ở chiều thấp hơn, Agribank áp dụng 2,9%/năm, còn Vietcombank, VietinBank và BIDV lần lượt niêm yết 2,4%, 2,4% và 2,4%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank dẫn đầu bảng với mức 7,05%/năm. PGBank áp dụng 6,6%/năm, BVBank 6,45%/năm, trong khi LPBank và OCB cùng niêm yết 6,4%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục đứng đầu với 7,1%/năm; LPBank áp dụng 6,6%/năm, còn MSB và OCB cùng ở mức 6,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, MB Bank niêm yết mức cao nhất bảng, đạt 7%/năm. LPBank, OCB, PGBank và Sacombank cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm; NCB và BVBank lần lượt niêm yết 6,6% và 6,45%/năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 5,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; BIDV áp dụng 5,9%/năm, trong khi Agribank ở mức 4,9%/năm.

Mức lãi suất thực tế khách hàng được hưởng có thể phụ thuộc vào kỳ hạn, hình thức gửi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng. Người gửi tiền nên đối chiếu biểu lãi suất tại thời điểm giao dịch trước khi quyết định lựa chọn kỳ hạn phù hợp.