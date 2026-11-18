Theo bảng lãi suất huy động cập nhật ngày 18/11/2026, mức lãi suất giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong khi một số ngân hàng duy trì mức lãi suất quanh 3-5%/năm ở các kỳ hạn ngắn, nhiều nhà băng niêm yết lãi suất trên 6%/năm đối với tiền gửi trung và dài hạn.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động cao nhất trong bảng khảo sát đạt 4,75%/năm, được BVBank và Bac A Bank niêm yết. OCB và PGBank cũng áp dụng mức 4,75%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 2,1%/năm; BIDV áp dụng 2,1%/năm, còn Agribank ở mức 2,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất ghi nhận là 4,75%/năm tại BVBank, Bac A Bank, OCB và PGBank. Một số ngân hàng khác như ACB, MSB và Sacombank cùng niêm yết 4,5%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, VPBank nổi bật với mức lãi suất 6,8%/năm. Bac A Bank đứng ở mức 6,55%/năm, trong khi ABBank niêm yết 6,05%/năm. Tại kỳ hạn 9 tháng, ABBank dẫn đầu với 6,05%/năm, tiếp đến là Bac A Bank ở mức 6,55%/năm và một số ngân hàng khác có mức niêm yết từ 5-6%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng, VPBank áp dụng lãi suất 6,9%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. MB Bank niêm yết 5,8%/năm, PGBank 6,2%/năm, trong khi LPBank áp dụng 6,1%/năm.

Ở kỳ hạn dài 18 và 24 tháng, VPBank tiếp tục duy trì mức 6,9%/năm. Một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất đáng chú ý như PGBank 6,8%/năm ở cả hai kỳ hạn, MB Bank đạt 6,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng và LPBank niêm yết 6,1-6,3%/năm.