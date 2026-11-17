Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 17/11/2026, khảo sát 28 ngân hàng cho thấy mức lãi suất áp dụng có sự khác biệt đáng kể tùy theo kỳ hạn gửi tiền.

Ở kỳ hạn không kỳ hạn, lãi suất được niêm yết phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm tại những ngân hàng có công bố mức cụ thể. Trong đó, Bac A Bank, Kienlongbank và Nam A Bank cùng áp dụng mức 0,5%/năm; BAOVIET Bank niêm yết 0,3%/năm, Agribank là 0,2%/năm. Techcombank áp dụng mức thấp hơn, ở mức 0,05%/năm.

Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất dao động từ 2,1-4,75%/năm. Nhóm niêm yết mức cao 4,75%/năm gồm BVBank, Bac A Bank, OCB và PGBank. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 2,1%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát đạt 4,75%/năm, được ghi nhận tại BVBank, Bac A Bank, OCB, PGBank và VietABank. Một số ngân hàng khác như ACB, MB Bank, MSB, NCB và Nam A Bank niêm yết mức 4,5%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng rõ rệt. Bac A Bank niêm yết 6,55%/năm, VPBank đạt 6,8%/năm. Ở kỳ hạn 9 tháng, Bac A Bank tiếp tục duy trì mức 6,55%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác áp dụng lãi suất quanh ngưỡng 5-6%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng, VPBank niêm yết mức 6,9%/năm, Bac A Bank đạt 6,6%/năm và VIB là 6,5%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, VPBank tiếp tục đứng ở mức 6,9%/năm, PGBank đạt 6,8%/năm. Trong khi đó, ở kỳ hạn 24 tháng, LPBank niêm yết 6,3%/năm, Sacombank đạt 6,2%/năm.