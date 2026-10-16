Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (16/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy của các ngân hàng cập nhật ngày 16/10/2026, mặt bằng lãi suất có sự khác biệt đáng kể giữa các tổ chức tín dụng và từng kỳ hạn gửi tiền. Trong đó, nhóm ngân hàng có mức lãi suất từ 6%/năm trở lên tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Bac A Bank là một trong những ngân hàng có mức lãi suất nổi bật trong bảng thống kê. Ngân hàng này niêm yết lãi suất 7,05%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 7,10%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, 6,95%/năm tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng. Đây là mức lãi suất cao nhất trong các số liệu được cung cấp.

Tại MB Bank, lãi suất huy động lần lượt đạt 6,20%/năm ở các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, trong khi kỳ hạn 24 tháng lên tới 7%/năm. MSB áp dụng lãi suất 6,50%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,30%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,30%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì lãi suất cạnh tranh ở các kỳ hạn dài. LPBank niêm yết 6,60%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, 6,70%/năm tại kỳ hạn 18 tháng và 6,80%/năm tại kỳ hạn 24 tháng. PGBank áp dụng mức 6,70%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, 6,80%/năm tại hai kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng. OCB niêm yết lãi suất 6,70%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,80%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô lớn, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 2,10%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,40%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3,50%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất của hai ngân hàng lần lượt là 5,90%/năm và 5,90%/năm; tại kỳ hạn 24 tháng, Vietcombank áp dụng 6%/năm, còn VietinBank cũng ở mức 6%/năm.

Trong khi đó, Techcombank niêm yết lãi suất 5,95%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,15%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. VietABank áp dụng 5,80%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,10%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất huy động thực tế có thể khác nhau tùy điều kiện gửi tiền, hình thức giao dịch và chính sách của từng ngân hàng. Người gửi tiền nên kiểm tra biểu lãi suất chính thức tại thời điểm giao dịch, đồng thời cân nhắc kỳ hạn gửi và nhu cầu sử dụng vốn để lựa chọn phù hợp.