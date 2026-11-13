Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (13/11/2026)

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 2,1 - 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao gồm Bac A Bank, OCB, PGBank và BVBank cùng niêm yết 4,75%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất dao động từ 2,4 - 4,9%/năm. Vietbank niêm yết mức 4,9%/năm, tiếp đến là Bac A Bank, OCB và PGBank cùng ở mức 4,75%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa rõ hơn. VPBank đang niêm yết mức cao nhất trong bảng khảo sát với 6,8%/năm. Bac A Bank áp dụng 6,55%/năm, trong khi PGBank niêm yết 6,1%/năm. ABBANK và LPBank cùng có mức lãi suất 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, VPBank tiếp tục dẫn đầu với mức 6,9%/năm. PGBank niêm yết 6,2%/năm, OCB và LPBank cùng ở mức 6,1%/năm. Một số ngân hàng khác như MSB, Bac A Bank và NCB cũng áp dụng lãi suất từ 5,7 - 6,6%/năm.

Đối với kỳ hạn dài 24 tháng, VPBank tiếp tục niêm yết mức 6,9%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. PGBank đứng tiếp theo với 6,8%/năm, Bac A Bank đạt 6,45%/năm và Sacombank ở mức 6,2%/năm.