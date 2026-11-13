Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (13/11/2026)
Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 13/11/2026, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể giữa các kỳ hạn. Trong đó, một số ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 24 tháng.
Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 2,1 - 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao gồm Bac A Bank, OCB, PGBank và BVBank cùng niêm yết 4,75%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 2,1%/năm.
Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất dao động từ 2,4 - 4,9%/năm. Vietbank niêm yết mức 4,9%/năm, tiếp đến là Bac A Bank, OCB và PGBank cùng ở mức 4,75%/năm.
Tại kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa rõ hơn. VPBank đang niêm yết mức cao nhất trong bảng khảo sát với 6,8%/năm. Bac A Bank áp dụng 6,55%/năm, trong khi PGBank niêm yết 6,1%/năm. ABBANK và LPBank cùng có mức lãi suất 5,9%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, VPBank tiếp tục dẫn đầu với mức 6,9%/năm. PGBank niêm yết 6,2%/năm, OCB và LPBank cùng ở mức 6,1%/năm. Một số ngân hàng khác như MSB, Bac A Bank và NCB cũng áp dụng lãi suất từ 5,7 - 6,6%/năm.
Đối với kỳ hạn dài 24 tháng, VPBank tiếp tục niêm yết mức 6,9%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. PGBank đứng tiếp theo với 6,8%/năm, Bac A Bank đạt 6,45%/năm và Sacombank ở mức 6,2%/năm.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-moi-nhat-hom-nay-13-11-2026.html