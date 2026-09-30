Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (30/9/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 30/9/2026, Bac A Bank đang niêm yết mức 7,05%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng. Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng là 7,1%/năm tại Bac A Bank.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì mặt bằng lãi suất đáng chú ý. LPBank niêm yết 6,4%/năm tại 6 tháng, 6,3% tại 9 tháng và lần lượt 6,6%, 6,7% và 6,8%/năm tại 12, 18 và 24 tháng. OCB áp dụng 6,4%/năm cho 6 và 9 tháng, 6,7% cho 12 tháng và 6,8% cho 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm trở lên, NCB niêm yết 6% tại 6 và 9 tháng, 6,2% tại 12 tháng, 6,5% tại 18 tháng và 6,6% tại 24 tháng. SHB áp dụng 5,8% cho 6 và 9 tháng, 6,2% cho 12 tháng, 6,3% cho 18 tháng và 6,4% cho 24 tháng.

Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 5,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; mức 24 tháng lần lượt là 6%, 6% và 6%/năm. BIDV cũng áp dụng 5,9% tại 12 và 18 tháng, trong khi kỳ hạn 24 tháng ở mức 6%/năm.