Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (24/9/2026)

Theo bảng lãi suất huy động cập nhật đầu giờ sáng ngày 24/9/2026, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng có sự phân hóa đáng kể giữa các kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến dao động khoảng 2,1-4,75%/năm, tùy từng ngân hàng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng thuộc về Bac A Bank với 7,05%/năm. Một số ngân hàng khác cũng niêm yết mức trên 6%/năm như MSB 6,1%, LPBank 6,4%, OCB 6,4%, PGBank 6,6%, BVBank 6,45% và NCB 6%.

Tại kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục dẫn đầu bảng với 7,1%/năm. MB Bank niêm yết 6,2%, MSB 6,5%, LPBank 6,6%, OCB và PGBank cùng ở mức 6,7%, trong khi VIB và BVBank lần lượt ở mức 6,5% và 6,65%/năm.

Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cao nhất ghi nhận tại LPBank, đạt 6,7%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,95%/năm, trong khi MSB, OCB, PGBank và NCB lần lượt quanh mức 6,3-6,8%/năm.

Ở kỳ hạn 24 tháng, MB Bank và Bac A Bank có mức lãi suất cao nhất trong bảng, lần lượt 7% và 6,95%/năm. LPBank niêm yết 6,8%, OCB và PGBank cùng 6,8%, Sacombank 6,7% và NCB 6,6%/năm.

Nhìn chung, các mức lãi suất cao tập trung chủ yếu ở kỳ hạn trung và dài hạn, trong khi nhóm kỳ hạn ngắn duy trì mặt bằng thấp hơn. Người gửi tiền cần đối chiếu thêm điều kiện áp dụng, phương thức trả lãi và các quy định liên quan của từng ngân hàng trước khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.