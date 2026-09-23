Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (23/9/2026)

Theo bảng lãi suất huy động cập nhật đầu giờ sáng ngày 23/9/2026, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa rõ theo từng kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động khoảng 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như Bac A Bank 4,75%/năm, OCB và PG Bank cùng 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 và 3 tháng.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động có xu hướng tăng đáng kể. Bac A Bank đang niêm yết 7,05%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, trước khi lên mức 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Đây là mức cao nhất trong bảng lãi suất được cập nhật.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì mức lãi suất đáng chú ý ở kỳ hạn dài. MB Bank niêm yết 6,2%/năm cho 12 và 18 tháng, đồng thời đạt 7%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. MSB áp dụng 6,5%/năm cho 12 tháng và 6,3%/năm cho 18-24 tháng. LPBank niêm yết 6,6%/năm ở 12 tháng, 6,7% ở 18 tháng và 6,8% ở 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Vietcombank và BIDV tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp hơn mặt bằng nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ở các kỳ hạn ngắn. Vietcombank niêm yết 2,1%/năm cho 1 tháng, 2,4% cho 3 tháng và 5,9% cho 12 tháng; kỳ hạn 24 tháng ở mức 6%/năm.