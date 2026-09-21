Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (21/9/2026)

Theo bảng niêm yết, Bac A Bank đang áp dụng mức 7,05%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%/năm. Đây là một trong những mức cao trong bảng khảo sát. Shinhan Bank niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 6 tháng, 7,5%/năm tại 12 tháng, 7,1%/năm tại 18 tháng và 6,6%/năm tại 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm trở lên tại nhiều kỳ hạn, MB Bank niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng, đồng thời lên 7%/năm tại 24 tháng. MSB áp dụng 6,1%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,5%/năm tại 12 tháng và 6,3%/năm ở 18 và 24 tháng.

LPBank cũng duy trì mức lãi suất đáng chú ý, từ 6,4%/năm tại 6 tháng lên 6,6% tại 12 tháng, 6,7% tại 18 tháng và 6,8% tại 24 tháng. Trong khi đó, OCB và PGBank cùng niêm yết 6,4%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt lên 6,7% và 6,8%/năm tại kỳ hạn 12-24 tháng.

Một số ngân hàng khác như NCB, Sacombank, VietABank, Vietbank, SHB và VPBank cũng duy trì mức trên 5,8%/năm ở nhiều kỳ hạn trung và dài hạn. Riêng nhóm ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và VietinBank tiếp tục có mặt bằng lãi suất thấp hơn tại các kỳ hạn ngắn, song kỳ hạn 12 tháng trở lên phổ biến quanh mức 5,9-6%/năm.

Nhìn chung, kỳ hạn dài tiếp tục là khu vực có mức lãi suất huy động cao hơn, trong khi lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng phần lớn dao động dưới 5%/năm.