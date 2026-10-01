Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (1/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 1/10/2026, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa khá rõ theo từng kỳ hạn. Ở kỳ hạn ngắn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động từ khoảng 2,1% đến 4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm như Bac A Bank, PGBank, BVBank, OCB và VPBank, trong khi BIDV và Vietcombank cùng ở mức 2,1%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến nằm trong khoảng 2,4-4,75%/năm. Bac A Bank, PGBank, BVBank, VietABank, Vietbank và OCB cùng niêm yết 4,75%/năm. Trong khi đó, BIDV và Vietcombank có mức 2,4%/năm; Agribank ở mức 2,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất lên trên 6%/năm. Bac A Bank dẫn đầu với 7,05%/năm, tiếp đến là PGBank và OCB cùng ở mức 6,6%; MSB đạt 6,1%; NCB và VietinBank cùng 6%; trong khi LPBank và BVBank lần lượt niêm yết 6,4% và 6,45%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV và Vietcombank cùng ở mức 3,5%/năm, còn VietinBank cũng ở mức 3,5%.

Ở kỳ hạn 9 tháng, Bac A Bank tiếp tục niêm yết mức cao nhất 7,05%/năm. PGBank đạt 6,6%; NCB 6%; Vietbank, VietABank và OCB cùng ở mức 5,8-6,4%/năm. Một số ngân hàng như SeABank niêm yết 4,65%/năm, trong khi TPBank không niêm yết lãi suất ở kỳ hạn này trong bảng khảo sát.

Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất đạt 7,1%/năm tại Bac A Bank. MSB niêm yết 6,5%/năm; BVBank và VIB cùng đạt 6,65% và 6,5%/năm; LPBank, PGBank, NCB, SHB và OCB cũng duy trì mức từ 6,2% đến 6,7%/năm.

Ở các kỳ hạn dài 18-24 tháng, lãi suất cao nhất đạt 7%/năm tại MB Bank ở kỳ hạn 24 tháng. Một số ngân hàng khác như LPBank, PGBank và OCB niêm yết 6,8%/năm; Bac A Bank đạt 6,95%/năm ở cả hai kỳ hạn này.