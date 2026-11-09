Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (9/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy của 27 ngân hàng được khảo sát ngày 9/11/2026, mức lãi suất cao nhất trong bảng niêm yết thuộc về VPBank, với 6,9%/năm ở các kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng. Đây cũng là một trong những ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn.

Ở kỳ hạn 6 tháng, VPBank niêm yết lãi suất 6,8%/năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng được khảo sát. Đứng ở các mức đáng chú ý tiếp theo có Bac A Bank với 6,55%/năm, PGBank đạt 6,1%/năm và ABBANK ở mức 6,05%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, bên cạnh VPBank với 6,9%/năm, PGBank và NCB cùng niêm yết 6,2%/năm. LPBank đạt 6,1%/năm, trong khi Bac A Bank và OCB lần lượt niêm yết 6,6%/năm và 6,2%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank tiếp tục dẫn đầu với 6,9%/năm, theo sau là PGBank với 6,8%/năm. NCB niêm yết 6,5%/năm, Bac A Bank đạt 6,45%/năm và LPBank ở mức 6,1%/năm.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, VPBank duy trì mức 6,9%/năm, PGBank đạt 6,8%/năm, NCB niêm yết 6,6%/năm. Một số ngân hàng khác như LPBank và Sacombank lần lượt áp dụng mức 6,3%/năm và 6,2%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank có mức lãi suất thấp hơn ở các kỳ hạn ngắn. Tại kỳ hạn 6 tháng, cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 3%/năm; kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất được ghi nhận ở 5,4%/năm.