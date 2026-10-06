Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (6/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động cập nhật ngày 6/10/2026, mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát đang được ghi nhận tại Bac A Bank, với 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,05%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 và 24 tháng cùng ở mức 6,95%/năm.

MB Bank áp dụng lãi suất 6,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 18 tháng, đồng thời nâng lên 7%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. LPBank niêm yết 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, 6,7%/năm ở 18 tháng và 6,8%/năm ở 24 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất từ 6%/năm trở lên tại các kỳ hạn dài. MSB niêm yết 6,5%/năm ở 12 tháng và 6,3%/năm ở 18-24 tháng. OCB áp dụng 6,7%/năm ở 12 tháng và 6,6-6,8%/năm tại 18-24 tháng. PGBank niêm yết 6,7%/năm ở 12 tháng và 6,8%/năm cho 18-24 tháng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank niêm yết 5,9%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng, 6%/năm ở 24 tháng. BIDV áp dụng 5,9%/năm cho 12-18 tháng và 6%/năm ở 24 tháng. Vietcombank niêm yết 5,9%/năm ở 12 tháng và 6%/năm ở 24 tháng, trong khi VietinBank cùng ở mức 5,9%/năm tại các kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng.

Ở kỳ hạn ngắn, lãi suất phổ biến quanh 3,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng như OCB, PGBank, BVBank và VPBank cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 và 3 tháng.