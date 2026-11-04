Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (4/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 4/11/2026, mức lãi suất cao nhất trong số các ngân hàng được thống kê đạt 6,9%/năm, thuộc về VPBank ở các kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng.

Cụ thể, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,45%/năm, 3 tháng 4,65%/năm, 6 tháng 6,8%/năm và 12 tháng 6,9%/năm. Với các kỳ hạn 18 và 24 tháng, lãi suất cũng được duy trì ở mức 6,9%/năm.

Bên cạnh VPBank, PGBank áp dụng lãi suất 6,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn 18 và 24 tháng.

Bac A Bank cũng có mức lãi suất tương đối cao, lần lượt đạt 6,55%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,45%/năm đối với các kỳ hạn 18 và 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm, ABBANK niêm yết 6,05%/năm cho các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. LPBank áp dụng mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 6,3%/năm.

NCB niêm yết lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, tăng lên 6,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 3%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại hai ngân hàng này cùng ở mức 5,4%/năm.