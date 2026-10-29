Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (29/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy của các ngân hàng cập nhật ngày 29/10/2026, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa giữa các tổ chức tín dụng và các kỳ hạn gửi tiền. Một số ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 2,1–4,75%/năm. Bac A Bank có mức niêm yết cao nhất trong nhóm được thống kê, đạt 4,75%/năm. OCB và PG Bank cũng áp dụng mức 4,75%/năm. Trong khi đó, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,1%/năm; Agribank ở mức 2,6%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất dao động từ 2,4% đến 4,75%/năm. PG Bank và Bac A Bank cùng niêm yết mức 4,75%/năm; VietABank đạt 4,75%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 4,25%/năm. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước gồm BIDV, Vietcombank và Agribank lần lượt niêm yết lãi suất 2,4%, 2,4% và 2,9%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất lên mức từ 5%/năm trở lên. Bac A Bank dẫn đầu với 6,55%/năm, tiếp đến là ABBANK ở mức 6,05%/năm. BVBank niêm yết 5,95%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 5,95%/năm và LPBank đạt 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, PG Bank niêm yết lãi suất 6,2%/năm, OCB đạt 6,2%/năm và Techcombank ở mức 6,15%/năm. MB Bank áp dụng lãi suất 5,7%/năm, trong khi Vietcombank niêm yết 5,4%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, PG Bank tiếp tục nằm trong nhóm có mức lãi suất cao nhất với 6,8%/năm. MB Bank niêm yết 6,5%/năm; Bac A Bank đạt 6,45%/năm; LPBank và OCB cùng ở mức 6,3%/năm.