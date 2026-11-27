Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 27/11/2026, các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất khác nhau tùy theo kỳ hạn, với khoảng cách đáng kể giữa nhóm kỳ hạn ngắn và dài.

Ở nhóm kỳ hạn không kỳ hạn, lãi suất được niêm yết phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm tại những ngân hàng có công bố mức cụ thể. ABBANK, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 0,1%/năm; Agribank và BIDV ở mức 0,2% và 0,1%/năm. Trong khi đó, Bắc Á Bank và KienlongBank niêm yết 0,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Một số ngân hàng có mức niêm yết cao gồm BVBank, Bắc Á Bank và OCB cùng ở mức 4,75%/năm; MB Bank, MSB, NCB và Nam A Bank áp dụng 4,5%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trong khoảng 3,5-4,75%/năm. Bắc Á Bank, BVBank, OCB và PGBank cùng niêm yết 4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại Vietcombank và VietinBank ở mức 2,4%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, VPBank dẫn đầu bảng khảo sát khi niêm yết 6,8%/năm. PGBank áp dụng 6,1%/năm, ABBANK đạt 6,05%/năm và LPBank ở mức 5,9%/năm. Tại kỳ hạn 9 tháng, Bắc Á Bank có mức lãi suất cao nhất trong bảng, đạt 6,55%/năm; PGBank đứng tiếp theo với 6,1%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng, VPBank niêm yết 6,9%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. Bắc Á Bank áp dụng 6,6%/năm, VIB đạt 6,5%/năm và BVBank ở mức 6,05%/năm.

Ở kỳ hạn 18 và 24 tháng, VPBank tiếp tục duy trì mức 6,9%/năm. PGBank cũng thuộc nhóm có lãi suất cao với 6,8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.