Theo bảng lãi suất huy động cập nhật tại quầy ngày 26/11/2026, mức lãi suất giữa các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn. Trong đó, VPBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất bảng, đạt 6,9% tại các kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng.

Ở kỳ hạn 24 tháng, PGBank và MB Bank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm. Sacombank áp dụng mức 6,2%, trong khi NCB đạt 6,1%. LPBank niêm yết 6,3%, còn Bắc Á Bank ở mức 6,45%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, ngoài VPBank với mức 6,9%, Bắc Á Bank niêm yết 6,6%, VIB đạt 6,5%, PGBank và OCB lần lượt ở mức 6,2%. LPBank áp dụng lãi suất 6,1%, trong khi BVBank và Sacombank cùng niêm yết 5,8% và 5,4%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, VPBank tiếp tục dẫn đầu ở mức 6,8%. Bắc Á Bank niêm yết 6,55%, PGBank đạt 6,1%, BVBank ở mức 5,95% và LPBank là 5,9%. Một số ngân hàng khác như Sacombank, MSB, Nam A Bank và NCB áp dụng lãi suất từ 5,1% đến 5,7%.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất 1 tháng dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. BVBank, Bắc Á Bank và OCB cùng niêm yết mức 4,75%. Tại kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng áp dụng mức 4,5-4,75%, trong khi lãi suất 6 tháng trở lên có sự phân hóa mạnh hơn.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, Bắc Á Bank niêm yết mức 6,55%, cao hơn phần lớn ngân hàng còn lại. Trong khi đó, nhiều nhà băng duy trì lãi suất trong khoảng 4,2-5,9%/năm.