Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (2/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 2/11/2026 tại một số ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiếp tục có sự phân hóa đáng kể, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhiều nhà băng niêm yết mức lãi suất trên 6%/năm, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước duy trì mức lãi suất thấp hơn ở phần lớn kỳ hạn.

Ở nhóm kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Một số ngân hàng có mức niêm yết cao như PGBank và BVBank cùng ở mức 4,75%/năm; Bac A Bank đạt 4,75%/năm, trong khi MSB áp dụng 4,5%/năm. Ở chiều ngược lại, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tại nhiều ngân hàng nằm trong khoảng 2,4–4,75%/năm. PGBank, BVBank và OCB cùng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng khác như Techcombank áp dụng 4,25%/năm, MB Bank ở mức 4,1%/năm và SeABank ở mức 3,95%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động ghi nhận mức cao nhất 6,55%/năm tại Bac A Bank. ABBANK niêm yết 6,05%/năm, trong khi PGBank đạt 6,1%/năm. Nhiều ngân hàng khác duy trì mức từ 5%/năm trở lên như Sacombank (5,7%/năm), Vietbank (5,8%/năm), BVBank (5,95%/năm) và NCB (6%/năm).

Ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục nằm trong nhóm có lãi suất cao với 6,6%/năm. VIB niêm yết 6,5%/năm; PGBank và OCB cùng đạt 6,2%/năm; Techcombank áp dụng 6,15%/năm.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 24 tháng, PGBank dẫn đầu với 6,8%/năm, tiếp đến là NCB với 6,6%/năm và MB Bank với 6,5%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,45%/năm, trong khi OCB, LPBank và Vietbank cùng áp dụng mức 6,3%/năm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank niêm yết lãi suất từ 2,6% đến 5,5%/năm tùy kỳ hạn; BIDV và Vietcombank có mức cao nhất 5,5%/năm tại kỳ hạn 24 tháng, còn VietinBank áp dụng 5,5%/năm ở cùng kỳ hạn.