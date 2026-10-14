Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (14/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 14/10/2026, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 24 tháng. Các mức lãi suất được niêm yết tùy theo từng ngân hàng và thời gian gửi tiền.

Ở kỳ hạn 1 tháng, Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm, ngang với OCB, PGBank và VPBank. MSB, VIB, Nam A Bank và một số ngân hàng khác cũng đưa ra mức lãi suất cạnh tranh ở kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 2,10%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank, OCB, PGBank và VPBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm. MSB đạt 4,50%/năm, trong khi SeABank và Nam A Bank lần lượt niêm yết 4,45%/năm và 4%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank dẫn đầu bảng với mức 7,05%/năm. PGBank niêm yết 6,60%/năm, tiếp đến là LPBank và MSB cùng ở mức 6,40%/năm. NCB và một số ngân hàng khác cũng đưa ra mức lãi suất từ 6%/năm trở lên.

Với kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank tiếp tục có mức lãi suất cao nhất trong bảng, đạt 7,10%/năm. MSB niêm yết 6,50%/năm, trong khi OCB và PGBank cùng đạt 6,70%/năm. MB Bank niêm yết 6,20%/năm.

Ở kỳ hạn 24 tháng, MB Bank niêm yết 7%/năm, cao nhất trong bảng ở kỳ hạn này. Bac A Bank đạt 6,95%/năm, trong khi LPBank, OCB, PGBank và NCB cùng niêm yết 6,80%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Agribank, BIDV và VietinBank cùng ở mức 5,90%/năm; Vietcombank niêm yết 5,90%/năm. Ở kỳ hạn 24 tháng, Agribank đạt 6%/năm, BIDV và VietinBank cùng ở mức 6%/năm, còn Vietcombank cũng niêm yết 6%/năm.