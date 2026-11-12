Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (12/11/2026)

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động tại quầy phổ biến dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Trong đó, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 2,1%/năm; ở chiều ngược lại, Bắc Á Bank, OCB, PGBank và BVBank cùng áp dụng mức 4,75%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất dao động từ 2,4% đến 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng có mức niêm yết cao nhất gồm Bắc Á Bank, OCB, PGBank, BVBank và VietABank. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức 2,4%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,8%/năm, tiếp đến là Bắc Á Bank ở mức 6,55%/năm. PGBank niêm yết 6,1%/năm, ABBANK áp dụng 6,05%/năm. Ở nhóm ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng duy trì 3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, VPBank tiếp tục nổi bật với mức 6,9%/năm. Bắc Á Bank niêm yết 6,6%/năm, trong khi PGBank đạt 6,2%/năm và LPBank áp dụng 6,1%/năm.

Ở kỳ hạn dài 18 và 24 tháng, VPBank tiếp tục giữ mức cao nhất bảng với 6,9%/năm. PGBank đứng ở vị trí tiếp theo với 6,8%/năm; MB Bank niêm yết 6,5%/năm tại kỳ hạn 24 tháng, LPBank đạt 6,1%/năm và NCB áp dụng 6,0%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, nhóm ngân hàng có mức lãi suất huy động cao tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy theo chính sách từng ngân hàng, số tiền gửi và điều kiện áp dụng tại từng thời điểm.