Lãi suất huy động các ngân hàng cập nhật mới nhất hôm nay (10/11/2026)

Theo bảng lãi suất huy động tại quầy cập nhật ngày 10/11/2026, mức lãi suất giữa các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất phổ biến dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Trong đó, OCB và PGBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm; BVBank cũng áp dụng mức tương tự. Ở chiều ngược lại, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 2,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất cao nhất thuộc về VPBank với 4,65%/năm. Nam A Bank và BVBank cùng áp dụng mức 4,6%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác niêm yết quanh vùng 4-4,5%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, VPBank tiếp tục nổi bật với mức 6,8%/năm. Bac A Bank đứng ở mức 6,55%/năm, trong khi ABBANK niêm yết 6,05%/năm. NCB áp dụng lãi suất 6%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, VPBank dẫn đầu với 6,9%/năm. PGBank và OCB cùng niêm yết 6,2%/năm; LPBank đạt 6,1%/năm, trong khi ABBANK và BVBank lần lượt áp dụng 6,05%/năm.

Đối với kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, VPBank tiếp tục duy trì mức cao nhất 6,9%/năm ở cả hai kỳ hạn. PGBank đứng tiếp theo với 6,8%/năm. NCB niêm yết 6,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 6,6%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.