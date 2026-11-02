Lãi suất huy động Agribank tháng 11/2026: Giảm 0,5% ở các kỳ hạn trên 6 tháng

Bước sang đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 0,2-5,5%/năm, tùy kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán tiếp tục được Agribank áp dụng lãi suất 0,2%/năm. Đối với các kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền gửi 1-2 tháng được duy trì ở mức 2,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng có lãi suất 2,9%/năm. Các mức lãi suất này không thay đổi so với tháng trước.

Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, Agribank điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động. Theo đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được niêm yết ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 11/2026

Đối với nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng được áp dụng ở mức 5,4%/năm. Riêng kỳ hạn 24 tháng có lãi suất 5,5%/năm, đây là mức cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của Agribank trong tháng 11.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, Agribank tiếp tục triển khai biểu lãi suất riêng đối với tiền gửi trực tuyến. Trong tháng 11/2026, lãi suất online được giữ nguyên so với tháng trước và cao hơn hình thức gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Agribank tháng 11/2026

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất được duy trì đối với nhóm kỳ hạn ngắn trên kênh trực tuyến.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiền gửi online được niêm yết ở mức 6,6%/năm. Trong khi đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm.

Như vậy, trong tháng 11/2026, lãi suất tiền gửi tại quầy của Agribank dao động từ 0,2-5,5%/năm, còn lãi suất trực tuyến nằm trong khoảng 4,75-6,8%/năm. Mức lãi suất online cao nhất 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.