Lãi suất giảm, chứng khoán đã vào sóng tăng mới?

Sau yêu cầu từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đồng loạt đưa ra chính sách giảm lãi suất cho vay. Ghi nhận trong những ngày qua, một số ngân hàng đã công bố hoặc triển khai giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cùng thời điểm, chứng khoán ghi nhận chuỗi ngày tăng điểm, nổi bật phiên ngày 21/10 với mức tăng 46 điểm. Sau ba phiên liên tiếp gần đây, VN-Index đã lấy lại hơn 80 điểm đã mất, thanh khoản cải thiện, đà tăng lan sang nhiều nhóm ngành từ chứng khoán, bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp...

Thực tế cho thấy, lãi suất có mối liên hệ với diễn biến VN-Index, dù mức độ và chiều tác động có thể khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ giai đoạn 2020 – 2021, lãi suất giảm sâu, VN-Index lập đỉnh mới tiến về mốc 1.500 điểm, thanh khoản thị trường chạm mốc lịch sử 30.000 – 40.000 tỷ đồng/phiên. Giai đoạn 2022 - đầu 2023, lãi suất tăng sốc, nhiều ngân hàng "neo" lãi suất huy động cao nhất ở mức 9% - 9,5%/năm. VN-Index lao dốc mạnh về sát mốc 1.000 điểm.

Ảnh minh hoạ

Từ diễn biến trên có thể thấy, việc lãi suất giảm những ngày vừa qua có thể là một trong những yếu tố quan trọng cải thiện tâm lý của thị trường, giúp VN-Index bật tăng.

Tuy nhiên liệu thị trường có thể bước vào xu hướng tăng mới hay đơn thuần chỉ nhịp hồi phục ngắn hạn trước thông tin lãi suất và sự kỳ vọng của nhà đầu tư? Đây là những câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

"Quá sớm để nhận định thị trường bước vào xu hướng tăng mới"

Chia sẻ với Doanhnhantre, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng tư vấn đầu tư, khối Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán VPS, cho biết, theo quan điểm của ông, hiện còn sớm để nhận định về đà tăng mới của thị trường.

"Theo quan điểm của tôi, để nhận định thị trường đã bước vào xu hướng tăng mới thì còn quá sớm bởi phía trước vẫn còn khá nhiều biến số tác động tới nền kinh tế mà nhà đầu tư cần nhìn nhận một cách thực tế", ông Tùng cho biết.

Giá dầu neo ở mức cao, trong khi lạm phát Mỹ chưa giảm về mức mục tiêu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó sớm quay lại chu kỳ hạ lãi suất. Nếu áp lực giá cả tiếp tục kéo dài, mặt bằng lãi suất cao có thể được duy trì thêm vài tháng, thậm chí một đến hai quý hoặc lâu hơn, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Diễn biến thị trường những ngày qua, theo chuyên gia, đang phản ánh tâm lý tiếc nuối của nhiều nhà đầu tư vì bỏ lỡ cơ hội ở thời điểm cổ phiếu trong vùng giá rẻ, đồng thời cũng khơi gợi tâm lý hưng phấn sợ không kịp tham gia con sóng tăng mới của thị trường.

Với nhịp tăng giá mạnh gần 70 điểm trong hai phiên 21 và 22/10 vừa qua cùng với nhiều cổ phiếu tạo được đà tăng mạnh, ông đánh giá thị trường hiện tại vẫn đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn. Các nhóm thép, thủy sản, cảng biển ghi nhận mức tăng đáng kể nhưng phần lớn cổ phiếu mới phục hồi từ vùng đáy, chưa xuất hiện nhiều mã vượt đỉnh 52 tuần có khả năng dẫn dắt thị trường như thường thấy trong các giai đoạn tăng trưởng (uptrend) trước đây.

Rủi ro nào với thị trường?

Nếu nhịp phục hồi những ngày qua chủ yếu phản ánh kỳ vọng chính sách và sự cải thiện tâm lý của nhà đầu tư, chưa đủ cơ sở để xác nhận sự phục hồi bền vững của thị trường thì yếu tố nào đang trở thành áp lực lớn của thị trường?

"Rủi ro lớn nhất đối với thị trường ở hiện tại, theo tôi, nằm ở khả năng thực thi hiệu quả chỉ đạo yêu cầu giảm lãi suất của Chính phủ và NHNN", chuyên gia của VPS nhấn mạnh.

Thị trường đang kỳ vọng việc giảm lãi suất sẽ giúp cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn, giảm áp lực chi phí vốn, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu chính sách được thực thi không hiệu quả, mức giảm chưa đủ rộng hoặc chưa chuyển hóa thành sự cải thiện đáng kể cho doanh nghiệp, điều đó có thể lại tạo ra sự thất vọng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Thị trường có nguy cơ điều chỉnh lại những kỳ vọng đã phản ánh vào giá cổ phiếu.

Vì vậy, nhà đầu tư cần theo dõi số lượng ngân hàng công bố giảm lãi suất, tình hình thực hiện thực tế và khả năng chuyển hóa thành kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có chiến lược đầu tư phù hợp.

Nhóm ngành sẽ dẫn dắt?

"Trong bối cảnh hiện tại xét về ngắn hạn tôi thiên về các giao dịch ngắn hạn, ưu tiên các nhóm ngành hàng hóa, sản xuất, các cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt là những cổ phiếu ở dưới đáy, chưa hồi phục quá nhiều", ông Tùng chia sẻ.

Vì vậy, chiến lược phù hợp hơn ở giai đoạn này là ưu tiên giao dịch ngắn hạn theo từng nhịp hồi, có thể mua trong các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi tại các điểm bùng nổ. Những cổ phiếu đã giảm sâu và bắt đầu hồi phục cùng thị trường có thể mang lại hiệu suất tốt hơn trong giai đoạn này.

Theo quan sát của ông, trong các nhịp hồi phục, mỗi nhóm ngành và cổ phiếu thường có biên độ hồi nhất định, như cách thị trường vận động xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Mỗi tháng sẽ có một, hai nhóm ngành tăng, ví dụ tháng 1-2/2026 là nhóm dầu khí, tháng 3-4 là nhóm bất động sản, tháng 6 là những cổ phiếu nhỏ trong nhóm ngân hàng và chứng khoán, tháng 8 là nhịp hồi chung toàn thị trường.

"Giai đoạn hiện tại tôi đánh giá hình ảnh có sự tương đồng với giai đoạn tháng 8", ông Tùng khuyến nghị.

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng tư vấn đầu tư, khối Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán VPS

Khi thị trường bước vào giai đoạn tăng giá theo chuyên gia, ông thường ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu ngành tài chính, những cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần. Tuy nhiên ở hiện tại, thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất định và phần lớn các cổ phiếu đang trong quá trình phục hồi, hàn gắn vết thương sau giai đoạn giảm giá.

Về dài hạn, thị trường vẫn có nhiều yếu tố để kỳ vọng như khả năng Mỹ kiểm soát lạm phát tốt hơn, mở ra dư địa cho một chu kỳ tiền tệ nới lỏng và mặt bằng lãi suất thấp hơn, cùng đó là triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức hai chữ số và nhiều động lực khác.

Do đó, nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược phù hợp với từng nhóm ngành, từng cổ phiếu trong danh mục, đồng thời xác định tỷ trọng giải ngân và thời gian nắm giữ tương ứng với mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn. Việc phân bổ vốn cũng cần linh hoạt theo khẩu vị rủi ro và diễn biến thực tế của thị trường trong từng giai đoạn.

"Một số nhóm ngành còn ở những vùng giá hấp dẫn chưa hồi phục quá nhiều kể đến như Khu công nghiệp, Xây dựng - Đầu tư công, Phân bón... mà nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn trong những nhịp điều chỉnh sắp tới", ông Tùng khuyến nghị.