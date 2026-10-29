Lãi suất Fed đứng yên, nội bộ chia rẽ và ẩn số tháng 12

Chủ tịch Fed Kevin Warsh chọn cách tinh giản tối đa nội dung tuyên bố để buộc thị trường trực tiếp lắng nghe giải thích chính sách. Ảnh: CNBC

Bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng họp kín của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi một bất đồng hiếm hoi bùng nổ giữa các nhà hoạch định chính sách về hướng đi tiếp theo của nền kinh tế.

Phiên họp chính sách kết thúc vào ngày 28/10 chính thức công bố quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75-4%. Động thái này diễn ra sau đợt điều chỉnh tăng 0,25 điểm phần trăm hồi tháng trước, đánh dấu bước ngoặt thận trọng của cơ quan quyền lực tiền tệ này.

Kết quả biểu quyết ghi nhận tỷ lệ 10-2, phản ánh sự đồng thuận của đa số nhằm duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, nội bộ cơ quan này đã xuất hiện sự chia rẽ khi Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack bỏ phiếu phản đối, đề xuất nâng thêm 0,25 điểm phần trăm ngay lập tức để siết chặt dòng tiền.

Trước giờ công bố, công cụ FedWatch của sàn CME ghi nhận tỷ lệ đặt cược vào kịch bản tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức dưới 10%.

Lãi suất quỹ liên bang của Fed qua các năm. Nguồn: CNBC

Tâm điểm chú ý nhanh chóng dồn về cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người chọn cách tinh giản tối đa nội dung tuyên bố để buộc thị trường trực tiếp lắng nghe giải thích chính sách. Nhà điều hành cho biết hoạt động kinh tế vẫn duy trì nhịp tăng trưởng mạnh mẽ với chi tiêu nội địa ổn định và tỷ lệ thất nghiệp chưa biến động đáng kể.

Sàn chứng khoán Mỹ ghi nhận nhịp biến động nhẹ với chỉ số S&P 500 nhích khoảng 0,2%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm nhích lên mức 4,77%.

Áp lực thắt chặt tiền tệ không chỉ thu hẹp tại Mỹ mà còn lan sang nhiều ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh đang đối mặt với lạm phát gia tăng, trong khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75% trong một cuộc bỏ phiếu sát sao.

Sức ép từ chi phí sinh hoạt leo thang và các rào cản thương mại mới đang đẩy người tiêu dùng vào tình thế tiến thối lưỡng nan, làm chậm lại đà phục hồi vốn dĩ chưa đồng đều.

Đối với giới đầu tư, khoảng nghỉ tháng 10 chỉ là bước đệm trước khi đối mặt với thử thách lớn hơn vào cuối năm. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường hợp đồng tương lai đang định giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tới lên mức xấp xỉ 85%.

Việc chi phí vốn neo ở vùng đỉnh tạo ra tiếng chuông cảnh báo về chi phí cơ hội của dòng tiền, khiến dòng vốn quốc gia có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro để tìm kiếm sự an toàn.

Tại Việt Nam, nhịp đập từ thị trường tài chính Mỹ luôn tạo ra những gợn sóng lan truyền nhanh chóng đến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ (USD/VND). Khi đồng đô la giữ vững sức mạnh nhờ lãi suất cao kéo dài, cơ quan điều hành tiền tệ trong nước buộc phải duy trì sự linh hoạt để cân bằng giữa lạm phát nhập khẩu và mục tiêu hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp sản xuất.

Việc nắm bắt sát sao từng tín hiệu từ ngân hàng trung ương Mỹ không chỉ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro tỷ giá mà còn tối ưu hóa chi phí nhập nguyên vật liệu trong mùa kinh doanh cuối năm.