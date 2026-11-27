Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội”, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, VPBankS, đã đưa ra những đánh giá về chu kỳ lãi suất, định giá thị trường và các động lực tăng trưởng có thể định hình cơ hội đầu tư trong năm 2027.

Theo ông Dương, nếu các điều kiện về lạm phát, tỷ giá và thanh khoản tiếp tục thuận lợi, lãi suất trong nước có thể ổn định ngay trong quý IV/2026, thậm chí đây có thể là giai đoạn tạo đỉnh trước khi bước vào xu hướng hạ dần trong năm 2027.

Lãi suất có thể tạo đỉnh trong quý IV/2026

Nhìn lại chu kỳ trước, ngay khi chính sách tiền tệ được nới lỏng và các điều kiện về lạm phát, tỷ giá, thanh khoản thuận lợi, chỉ sau một quý, cả lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân trên thị trường đã giảm mạnh trong năm 2024. Đáng chú ý, trong giai đoạn Fed duy trì lãi suất điều hành trên 5% từ giữa năm 2023 đến hết năm 2024, chính sách lãi suất của Việt Nam lại vận động ngược pha. Sau đó, hai thị trường mới dần trở lại trạng thái đồng pha trong giai đoạn 2025-2026.

Từ bài học của chu kỳ này, ông Dương cho rằng nếu Việt Nam tiếp tục hội tụ các điều kiện thuận lợi, đặc biệt là tỷ giá và lạm phát (CPI) ổn định, mặt bằng lãi suất trong nước hoàn toàn có cơ hội ổn định ngay từ quý IV/2026. Thậm chí, quý IV/2026 có thể trở thành giai đoạn tạo đỉnh lãi suất, trước khi mặt bằng lãi suất hạ dần trong năm 2027.

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, VPBankS chia sẻ tại hội thảo.

Theo ông Dương, diễn biến của chu kỳ điều hành tiền tệ có thể tạo ra những cơ hội đầu tư xuất hiện sớm, thậm chí trước khi các tín hiệu tích cực về vĩ mô và tiền tệ được thể hiện một cách rõ ràng trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, VPBankS cũng đặt định giá cổ phiếu trong tương quan với chi phí vốn chủ sở hữu (Cost of Equity) - mức lợi tức mà nhà đầu tư yêu cầu để bù đắp rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu. Với giả định lãi suất phi rủi ro, được đại diện bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, ở khoảng 4,5% và phần bù rủi ro khoảng 8%, chi phí vốn chủ sở hữu được ước tính ở mức khoảng 12,5%.

Điểm đáng chú ý là hiện có 3 ngành lớn gồm Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản và Điện nước đang có mức E/P ngang bằng hoặc cao hơn chi phí vốn chủ sở hữu. Điều này cho thấy định giá của các nhóm ngành này không chỉ ở mức thấp so với lịch sử mà còn hấp dẫn khi đặt cạnh chi phí vốn đã bao gồm cả lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro tại thời điểm hiện tại.

Một chỉ báo khác được sử dụng là PEG. Hiện có 13/16 ngành phi tài chính, tính cả nhóm tài chính, có PEG dưới 1. Theo ông Dương, chỉ số này cho thấy định giá so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 đang ở mức hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc so sánh P/B hiện tại với P/B hợp lý (justified P/B), được suy ra từ mô hình tăng trưởng ROE giả định duy trì và tăng trưởng trong năm 2027, giúp kiểm chứng liệu P/B hiện tại chỉ thấp so với lịch sử hay đã thấp hơn cả hiệu suất sinh lời nội tại của doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy một số ngành lớn như Ngân hàng đang có P/B thấp hơn P/B hợp lý. Trong khi đó, các ngành Hóa chất, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ, Điện nước xăng dầu khí đốt và Công nghệ thông tin cũng đang ở mức tiệm cận hoặc thấp hơn mức hợp lý.

Tăng trưởng kinh tế cao sẽ kéo theo nhu cầu vốn lớn

Theo ông Dương, một trong những động lực quan trọng của thị trường năm 2027 là triển vọng tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Với kỳ vọng kinh tế năm 2027 tiếp tục nằm trong giai đoạn tăng trưởng hai con số, tối thiểu 10%, nhu cầu của nền kinh tế được kỳ vọng tạo ra sự bứt phá cả ở đầu tư và chi tiêu. Đây sẽ là nền tảng mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Động lực đầu tiên cần quan tâm là nguồn lực vốn để đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Nhìn lại giai đoạn 2016-2026, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn đáng kể so với tăng trưởng GDP hàng năm. Điều này cho thấy tín dụng vẫn là kênh truyền thống chủ lực cung ứng nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, từ năm 2019 trở lại đây, dư nợ trái phiếu cùng thị trường vốn chủ sở hữu và vốn nợ bắt đầu tăng trưởng mạnh, đóng góp ngày càng đáng kể vào tổng nguồn lực tài chính. Theo đó, nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế sẽ tạo lực đẩy lớn cho hai nhóm ngành Ngân hàng và Chứng khoán.

Thị trường vốn nợ mở rộng, chứng khoán hưởng lợi

Tính đến cuối quý III/2026, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đạt khoảng trên dưới 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 11-12% GDP danh nghĩa ước tính. Theo phân tích của VPBankS, tỷ lệ này vẫn thấp so với những thị trường như Trung Quốc hay Ấn Độ. Điều đó đồng nghĩa dư địa phát triển của thị trường trái phiếu nhằm bổ sung kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế vẫn còn lớn.

Theo ông Dương, năm 2027, thị trường vốn nợ có thể trở thành một trong những trọng điểm phục hồi và phát triển, cả ở thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Sự mở rộng này tạo bối cảnh thuận lợi cho ngành chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng.

Các công ty chứng khoán hiện không còn chỉ tập trung vào thị trường cổ phiếu mà đang mở rộng hoạt động sang thị trường vốn nợ, thị trường vốn chủ sở hữu và các sản phẩm quản lý gia sản. Việc đa dạng hóa mô hình giúp giảm sự phụ thuộc vào các kênh truyền thống cũng như những biến động riêng của thị trường niêm yết.

Theo đó, những công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn, nền tảng công nghệ thông tin tốt, hệ thống phân phối vững chắc và khả năng kết nối với hệ sinh thái lớn sẽ có nhiều lợi thế trong năm 2027.

Nhóm ngành nào triển vọng?

Theo ông Đào Hồng Dương, nhu cầu vốn của nền kinh tế, đầu tư công, phát triển hạ tầng và tăng trưởng tiêu dùng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nhóm ngành.

Đầu tiên là ngân hàng. Ông Dương dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2027 ít nhất tương đương năm 2026. Nhóm ngân hàng quốc doanh có lợi thế về chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM), trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn có lợi thế về tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm là yếu tố cần theo dõi.

Thứ hai là chứng khoán. Theo chuyên gia VPBankS, nhu cầu huy động vốn lớn của nền kinh tế và sự phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng. Các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn, nền tảng công nghệ tốt, hệ thống phân phối rộng và khả năng kết nối hệ sinh thái sẽ có nhiều lợi thế.

Thứ ba là cảng biển và logistics, khi hưởng lợi từ đầu tư công và phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh các cảng phía Nam đã chạm ngưỡng công suất tối đa, ông Dương cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng và hiệu suất khai thác được kỳ vọng dịch chuyển về các cảng nước sâu phía Bắc.

Thứ tư là thép. Theo ông Dương, sản lượng thép xây dựng và thép cuộn cán nóng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng lần lượt khoảng 30% và 40%, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa. Triển vọng năm 2027 tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng, song cần theo dõi diễn biến giá nguyên liệu và giá bán.

Thứ năm là bán lẻ, với động lực tăng trưởng đến từ chu kỳ thay thế thiết bị điện tử, khả năng mở rộng tín dụng tiêu dùng khi lãi suất giảm và xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại, đặc biệt ở mảng thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Hai nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Tổng kết các yếu tố trên, ông Đào Hồng Dương cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, thị trường đang hội tụ hai yếu tố nền tảng đóng vai trò là điều kiện cần.

Thứ nhất là tăng trưởng nội tại của doanh nghiệp niêm yết, thể hiện qua lợi nhuận hiện hữu và kỳ vọng lợi nhuận vẫn duy trì ở tốc độ cao, vượt tốc độ tăng trưởng GDP.

Thứ hai là định giá, khi nhiều nhóm ngành đang ở mức hợp lý và hấp dẫn trong trung và dài hạn nếu đặt trong tương quan với tốc độ tăng trưởng cũng như chi phí vốn chủ sở hữu.

Nếu lãi suất bước vào chu kỳ ổn định và giảm dần, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng, thị trường vốn mở rộng, đầu tư công được đẩy mạnh và tiêu dùng phục hồi, các động lực này có thể tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán.

"Khi xuất hiện thêm một cú hích hoặc tín hiệu tích cực, thị trường có thể nhanh chóng bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới, thậm chí vượt xa những kỳ vọng ban đầu", chuyên gia của VPBankS nhận định.