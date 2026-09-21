Lãi suất chứng chỉ tiền gửi MB ngày 21/9/2026 điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 1,3 điểm phần trăm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi ngày 21/9/2026, ghi nhận điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 1,3 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 3 tháng. Trong khi đó, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường vẫn duy trì ổn định trên toàn hệ thống.

Biến động lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại MB

Theo biểu niêm yết mới, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngày có mức giảm 1,3 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống còn 1,8%/năm. Kỳ hạn tuần giảm 1,1 điểm phần trăm, hiện còn 4%/năm. Với kỳ hạn 2 tháng, mức giảm ghi nhận 0,1 điểm phần trăm, lùi về 6,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, MB giữ nguyên mức lãi suất đối với các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng neo ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng đạt 7%/năm, và kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng duy trì ở mức 7,1%/năm.

MB hiện là một trong những đơn vị có quy mô chứng chỉ tiền gửi lớn trong hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 30/6/2026, số dư chứng chỉ tiền gửi tại nhà băng này đạt gần 186.000 tỷ đồng, xếp vị trí thứ tư toàn ngành, đứng sau BIDV, Techcombank và ACB. Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên cũng ghi nhận các chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành tại MB có biên độ lãi suất dao động từ 4,4% đến 11,18%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường tiếp tục ổn định

Đối với loại hình tiền gửi tiết kiệm trực tuyến truyền thống, MB tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất công bố. Lãi suất niêm yết kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng đạt 4,7%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng niêm yết 6,35%/năm và các kỳ hạn dài 24-60 tháng đạt 7%/năm.

Bên cạnh biểu niêm yết, nhà băng này duy trì chính sách cộng lãi suất ưu đãi cho khách hàng cá nhân. Khách hàng mới gửi từ 1 triệu đồng được áp dụng mức lãi suất huy động lên tới 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng và 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Một số nhóm khách hàng thỏa mãn điều kiện quy định có thể nhận mức lãi suất tối đa 8,2%/năm. Đối với khách hàng thông thường, khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm mỗi năm, nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên mức 7,3%/năm.

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại đối với các khoản tiền gửi mới và cũ dao động trong các khoảng: 0,1-0,2%/năm cho kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,1-4,6%/năm đối với kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng; 6,5-8,0%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng; 6,1-7,6%/năm đối với kỳ hạn trên 12 đến 24 tháng và từ 7,2-8,1%/năm cho các kỳ hạn trên 24 tháng.

Biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 21/9/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động niêm yết (%/năm) tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận trong ngày 21/9/2026: