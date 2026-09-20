Lãi suất chứng chỉ tiền gửi chạm mức 9%/năm, vượt xa biểu lãi suất tiết kiệm thông thường

Từ đầu năm 2026, thị trường huy động vốn ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi hàng loạt ngân hàng thương mại đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất niêm yết cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm thông thường. Mức chênh lệch phổ biến dao động trong khoảng 1,0-2,8 điểm phần trăm tùy theo từng kỳ hạn và điều kiện áp dụng.

Phân hóa lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát biểu niêm yết cho thấy VPBank hiện áp dụng mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9,0%/năm cho kỳ hạn trên 6 tháng với số tiền tối thiểu từ 100 triệu đồng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm thông thường tại nhà băng này cho kỳ hạn 6-15 tháng (áp dụng với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng) được duy trì ở mức 6,2%/năm, chênh lệch tới 2,8 điểm phần trăm.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi được niêm yết cao hơn so với tiết kiệm thông thường.

Tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Vietcombank niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 7,9%/năm. Tương tự, VietinBank cũng triển khai các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lợi suất tối đa lên đến 7,5%/năm.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết dòng sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc với lợi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 8,0%/năm. Với khoản tiền gửi 2 tỷ đồng trong thời hạn 184 ngày, mức tiền lãi tính theo số ngày thực tế trên cơ sở 365 ngày đạt khoảng 80,66 triệu đồng. ACB cũng áp dụng mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, đồng thời mức này cũng được áp dụng ngay cho kỳ hạn 3 tháng. Ngân hàng NCB cam kết biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi luôn duy trì mức cao hơn lãi suất tiết kiệm truyền thống 1,0%/năm. Ngoài ra, Nam A Bank công bố kế hoạch phát hành lượng chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng với quy mô dự kiến 2.000 tỷ đồng, lãi suất 7,89%/năm.

Khung lãi suất lưu hành theo thuyết minh báo cáo tài chính

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết công khai cho khách hàng cá nhân, số liệu thuyết minh tại báo cáo tài chính hợp nhất hé lộ biên độ dao động rộng hơn của các chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành tại các nhà băng, phản ánh các hợp đồng được phát hành ở nhiều thời điểm và điều kiện khác nhau.

Tại MB, báo cáo tài chính ghi nhận khung lãi suất các chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành tính đến ngày 30/6 nằm trong khoảng 4,4-11,18%/năm. Trong khi đó, biểu niêm yết mới của ngân hàng này gồm kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,0%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 7,0%/năm và mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng.

Tại TPBank, khung lãi suất chứng chỉ tiền gửi được thuyết minh trong khoảng 5,3-11,0%/năm. Sacombank ghi nhận mức 4,3-8,9%/năm đối với kỳ hạn dưới 12 tháng và 4,77-9,2%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm. Techcombank thuyết minh khung lãi suất từ 5,5-8,8%/năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng và cao nhất 8,5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm, dù mức niêm yết kỳ hạn 15 ngày đến 6 tháng hiện dao động 5,0-8,0%/năm.

Khung lãi suất tại Nam A Bank được ghi nhận ở mức 6,17-8,5%/năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng và 6,12-8,08%/năm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ở các ngân hàng khác, OCB duy trì khung 5,1-8,6%/năm, VietBank dao động 5,5-8,7%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 năm và 7,8-8,4%/năm cho kỳ hạn trên 5 năm. Riêng VPBank ghi nhận mức trần thuyết minh là 9,0%/năm, tương đương biểu niêm yết hiện tại.

Ràng buộc thanh khoản đối với người gửi tiền

Dù đem lại lợi suất cao hơn tiết kiệm thông thường, chứng chỉ tiền gửi đi kèm các điều kiện ngặt nghèo hơn về tính thanh khoản. Các công cụ này yêu cầu số tiền tối thiểu ban đầu lớn hơn và không cho phép tất toán trước hạn linh hoạt như sổ tiết kiệm.

Thay vào đó, tùy theo quy định của từng tổ chức tín dụng, người nắm giữ có thể thực hiện chuyển nhượng cho bên thứ ba trên thị trường thứ cấp hoặc sử dụng giấy tờ có giá này làm tài sản bảo đảm để vay vốn khi phát sinh nhu cầu tiền mặt đột xuất. Do đó, sản phẩm này chủ yếu phù hợp với nhóm khách hàng có dòng vốn nhàn rỗi ổn định trong trung và dài hạn.