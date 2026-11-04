Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh giảm tới 2%/năm

Toàn cảnh họp báo.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất

Theo đó, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 do Văn phòng Chính phủ tổ chức (trưa ngày 4/11), trả lời phóng viên báo chí về vấn đề điều hành lãi suất, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, bối cảnh thực tế cho thấy nhu cầu vốn cho nền kinh tế luôn ở mức cao, phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Cùng với đó, diễn biến kinh tế thế giới rất phức tạp. Để ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao, nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có các ngân hàng trung ương chủ chốt, tiếp tục tăng lãi suất. Trong nước, áp lực lên mặt bằng lãi suất luôn ở mức lớn trong thời gian qua.

Trước tình hình đó, NHNN đã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Trước hết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Cụ thể, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng giảm từ 0,5-1%/năm lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, làm nền tảng để giảm mặt bằng lãi suất nói chung.

Về lãi suất cho vay, NHNN cũng yêu cầu giảm từ 1,5-2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN đã đạt được một số kết quả rất tích cực. Cụ thể, một là về lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, theo đúng chỉ đạo của NHNN.

Cụ thể, đối với khối ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng nước ngoài, mức giảm bình quân phổ biến là 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm lãi suất huy động niêm yết từ 0,5-0,7%/năm.

"NHNN cho rằng việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, huy động tiền gửi rất quan trọng, tạo cơ sở để các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN", ông Hà nhấn mạnh.

Về lãi suất huy động thực tế, ông Phạm Thanh Hà cho biết số liệu thống kê cho thấy, đến đầu tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với thời điểm đầu tháng 10. Còn đối với lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua đã giảm từ 0,2-0,5% so với thời kỳ báo cáo đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, trên 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,5-2%/năm.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cũng như nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, về phía NHNN, bên cạnh việc triển khai các biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn. "Ngày hôm qua, ngày 3/11, NHNN đã thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng, nhằm hỗ trợ nguồn vốn tương đối dài hơi cho các tổ chức tín dụng trong thời gian tới", ông Hà thông tin.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin tại Họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Theo dõi sát tín dụng bảo đảm dòng vốn tín dụng đi đúng mục tiêu

Về điều hành trong thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN cho biết, sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Cụ thể, NHNN sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Về tỉ giá, NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cung cầu trong nước và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, sẽ theo dõi sát diễn biến tín dụng trong hai tháng cuối năm để bảo đảm dòng vốn tín dụng đi đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các quy trình, thủ tục cấp tín dụng, nhằm bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Đối với lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Bên cạnh đó, NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.