Lãi suất cho vay qua đêm trên liên ngân hàng giảm sâu về 0,2%/năm

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch mới nhất ngày 29/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm thêm 0,30 điểm phần trăm so với phiên đầu tuần, xuống 0,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng 0,20 điểm phần trăm lên 6,1%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng đi ngang ở 6,3%/năm.

Trước đó, trong phiên 28/9, lãi suất qua đêm đã giảm 0,20 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước, xuống còn 0,5%/năm. Cùng thời điểm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 6,5%/năm, 2 tuần là 5,9%/năm và 1 tháng là 6,3%/năm.

Đồ họa: Hồng Sơn

Như vậy, chỉ trong hai phiên đầu tuần, lãi suất qua đêm giảm từ 0,7% xuống 0,5% rồi còn 0,2%/năm. Nếu tính từ phiên 21/9, khi kỳ hạn này từng lên 7%/năm, mức giảm đến nay đã lên tới 6,8 điểm phần trăm.

Đây cũng là lần giảm nối tiếp diễn biến đã xuất hiện từ cuối tuần trước. Lãi suất qua đêm từ vùng 7%/năm đã giảm về 1%/năm vào ngày 24/9, sau đó xuống 0,7%/năm vào cuối tuần, 0,5%/năm trong phiên 28/9 và tiếp tục còn 0,2%/năm ngày 29/9. Trước đó, mức 0,5%/năm đã là thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

Nhìn rộng hơn, đây không phải lần đầu lãi suất qua đêm trở lại vùng thấp trong những tháng gần đây. Cuối tháng 7, kỳ hạn này từng xuống dưới 1%/năm, có thời điểm quanh 0,7%/năm, trước khi tăng trở lại vào đầu tháng 8. Đến cuối tháng 8, lãi suất qua đêm một lần nữa giảm về quanh 1,2%/năm.

Trên kênh cầm cố, trong phiên 29/9, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 9.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 1.000 tỷ đồng tại mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất 4,5%/năm.

Tổng khối lượng trúng thầu đạt 9.813,76 tỷ đồng, trong khi có 11.378,73 tỷ đồng đáo hạn. Sau các giao dịch trong ngày, lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 140.458,94 tỷ đồng.

So với phiên 24/9, khi lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố ở mức hơn 192.000 tỷ đồng, quy mô hiện đã giảm khoảng 51.600 tỷ đồng. Trước đó, cuối tháng 8, lượng vốn lưu hành trên kênh này ở quanh 92.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô trên kênh cầm cố tiếp tục thay đổi theo nhu cầu vốn từng thời điểm.

Diễn biến những phiên cuối tháng 9 cho thấy lãi suất qua đêm đã liên tục trở lại vùng thấp sau một số lần tăng trước đó. Việc lãi suất kỳ hạn này giảm về 0,2%/năm, cùng với hoạt động trên kênh cầm cố được duy trì, cho thấy trạng thái vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tương đối thuận lợi.