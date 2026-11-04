Lãi suất cho vay phát sinh mới đã giảm 0,2-0,5%, NHNN chỉ đạo tiếp tục quyết liệt giảm lãi suất

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời phóng viên về vấn đề điều hành lãi suất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lãi suất huy động và cho vay thực tế đã giảm

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình triển khai giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay thực tế tại các ngân hàng thương mại và định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, bối cảnh thực tế cho thấy nhu cầu vốn cho nền kinh tế luôn ở mức cao, phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Cùng với đó, diễn biến kinh tế thế giới rất phức tạp.

Để ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao, nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có các ngân hàng trung ương chủ chốt, tiếp tục tăng lãi suất. Áp lực lên mặt bằng lãi suất trong nước liên tục ở mức cao trong thời gian qua. Trước tình hình đó, NHNN đã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường.

Gần đây nhất trong tháng 10 vừa qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Cụ thể, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất huy động niêm yết, áp dụng cho các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo cơ sở để giảm mặt bằng lãi suất nói chung.

Về lãi suất cho vay, NHNN cũng yêu cầu giảm từ 1,5-2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó Thống đốc, sau một thời gian triển khai, các giải pháp giảm lãi suất đã mang lại những kết quả tích cực. Về lãi suất huy động, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, theo đúng chỉ đạo của NHNN.

Cụ thể, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài có mức giảm phổ biến 0,5 điểm phần trăm/năm. Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm từ 0,5-0,7 điểm phần trăm/năm.

NHNN cho rằng, việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động rất quan trọng, tạo cơ sở để các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Về lãi suất huy động thực tế, số liệu thống kê cho thấy đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với thời điểm đầu tháng 10.

Đối với lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua đã giảm từ 0,2-0,5% so với thời kỳ báo cáo đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, trên 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,5-2%/năm.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời phóng viên về định hướng điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, thúc đẩy giảm lãi suất

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, bên cạnh các nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn, ngày 3/11, NHNN đã thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng.

Theo Phó Thống đốc, công cụ này nhằm hỗ trợ nguồn vốn kỳ hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng, giúp hệ thống ngân hàng tăng thanh khoản, góp phần giảm mặt bằng lãi suất và đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026 và đầu năm 2027.

“Về điều hành trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Cụ thể, NHNN sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn, thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Về tỷ giá, tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cung cầu trong nước và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tín dụng trong hai tháng cuối năm để bảo đảm dòng tín dụng đi đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các quy trình, thủ tục cấp tín dụng, nhằm bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn.

“Đối với lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN”, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết.

Bên cạnh đó, NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.