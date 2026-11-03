Lãi suất cho vay margin tháng 11/2026 cao nhất là bao nhiêu?

Theo khảo sát của Thương Gia, đầu tháng 11/2026, các công ty chứng khoán phần lớn vẫn giữ nguyên biểu lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ (margin), hiện tại mức lãi suất cao nhất lên đến 16%/năm. Các sản phẩm được thiết kế theo từng nhóm nhà đầu tư, với lãi suất và hạn mức vay khác nhau.

Trong tháng này, Chứng khoán VNDirect tiếp tục mang đến cho khách hàng các sản phẩm margin phù hợp cho các đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm: Gói T10 với lãi suất ưu đãi 0% trong 10 ngày đầu tiên, từ ngày 11 trở đi lãi suất 0,0438%/ ngày (tương đương 16%/năm), tăng 1,15 điểm phần trăm so với tháng trước.

Gói T15 là sản phẩm giao dịch ký quỹ ưu đãi lãi suất trong kỳ hạn ngắn, dành cho khách hàng ưa thích giao dịch nhanh với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0,0186%/ngày (tương đương 6,8%/năm).

Gói Dmargin dành cho nhà đầu tư muốn sử dụng đòn bẩy để gia tăng sức mua có lãi suất chỉ 0,0370%/ngày (tương đương 13,5%/năm). Ngoài ra, VNDirect còn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán với lãi suất 0,0370%/ngày (tương đương 13,5%/năm).

Giống như tháng trước, Chứng khoán Vietcap tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm vay margin với lãi suất ưu đãi, phù hợp cho từng đối tượng nhà đầu tư. Trong đó, sản phẩm V01 - Gói vay tiêu chuẩn có lãi suất là 13,5%năm; V23 - Gói vay ưu đãi theo giá trị giao dịch với mức lãi suất ưu đãi từ 11,2 – 12,7%/năm.

Sản phẩm V89 có lãi suất ở mức 9,7%/năm cho dư nợ tối đa 500 triệu đồng/ tài khoản và lãi suất 13,5%/năm cho phần vay vượt 500 triệu đồng/tài khoản hoặc khi hết hạn mức dư nợ gói.

Sản phẩm SV10 Ưu đãi chỉ 10,7%/năm áp dụng không giới hạn dư nợ. Đáng chú ý, SuperV - Gói vay đặc biệt là sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ đặc biệt, được Vietcap thiết kế riêng theo nhu cầu và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Tại Chứng khoán SSI, nhà đầu tư có thể lựa chọn 3 gói vay margin. Gói vay T7 dành cho nhà đầu tư ngắn hạn áp dụng lãi suất 0% trong 7 ngày đầu, sau đó là 0,045%/ngày từ ngày thứ 8, với hạn mức vay 10 tỷ đồng/tài khoản.

Gói Nhập cuộc dành cho khách hàng mới hoặc khách hàng kích hoạt lại margin sau 180 ngày có lãi suất 7,99%/năm trong 90 ngày đầu, hạn mức ưu đãi lên đến 3 tỷ đồng. Gói này áp dụng đối với khách hàng có chuyên viên tư vấn.

Gói vay tiêu chuẩn dành cho khách hàng có tài khoản ký quỹ tại SSI có lãi suất 13,5%/năm, với hạn mức vay lên đến 70 tỷ đồng.

Tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), lãi suất margin tiêu chuẩn là 13,5%/năm, với hạn mức vay 50 tỷ đồng/khách hàng. Gói Hyperdrive 9.9 áp dụng lãi suất 9,9%/năm, hạn mức 1 tỷ đồng/khách hàng.

Đối với khách hàng VIP, VPBankS áp dụng lãi suất đặc quyền 10%/năm, với hạn mức dư nợ 50 tỷ đồng/tài khoản.

VPBankS cũng cung cấp sản phẩm eMargin Turbo dành cho nhà đầu tư lướt sóng, hạn mức 15 tỷ đồng/khách hàng. Turbo 5 áp dụng mức 0%/năm trong 5 ngày đầu; Turbo 10 áp dụng 7,5%/năm trong 10 ngày đầu; Turbo 15 áp dụng 9%/năm trong 15 ngày đầu.

Tại Chứng khoán Vietcombank (VCBS), đối với sản phẩm Margin thông thường, doanh nghiệp này áp dụng lãi suất 8,9%/năm cho khách hàng mới và từ 11,9%/năm cho khách hàng thông thường theo quy định của VCBS từng thời kỳ.

Còn đối với sản phẩm Margin T+, VCBS miễn lãi trong 7 ngày làm việc đầu tiên. Đặc biệt, các ngày nghỉ, ngày lễ liền kề đều không bị tính lãi. Sau giai đoạn miễn lãi, lãi suất lên đến 15%/năm với tỷ lệ cho vay cổ phiếu là 50%, cùng hạn mức lên tới 10 tỷ đồng/tài khoản.

Chứng khoán Techcombank (TCBS) cũng giữ nguyên lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông từ 13,5%/năm đối với từng mã mua trong danh mục vay. Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông là 10 tỷ đồng. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.

Tại Chứng khoán VIX, khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức trong nước có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường mở tại VIX có thể vay margin với lãi suất 13%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ.

Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn. Thời hạn hỗ trợ vốn trong 90 ngày, có thể gia hạn thêm 90 ngày cho 1 lần gia hạn, số lần gia hạn linh hoạt tùy từng thời kỳ nhưng tối đa không quá 3 lần gia hạn cho cùng 1 khoản vay. Hạn mức cho vay lần đầu là 4 tỷ đồng và xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch.

Tại Chứng khoán Tiên Phong (TPS), lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ được niêm yết ở mức 12%/năm. Trong khi đó, Chứng khoán TP.HCM (HSC) áp dụng lãi suất margin 14%/năm, còn Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) niêm yết 13%/năm. Chứng khoán VPS hiện có lãi suất cho vay margin ở mức 13,8%/năm.

Hoạt động môi giới chứng khoán bước vào quý 3/2026 với nhiều khó khăn khi giá trị giao dịch trên thị trường suy yếu. Nguồn thu từ phí giao dịch tại hàng loạt công ty chứng khoán giảm mạnh, trong khi chi phí duy trì hệ thống, nhân sự và hoạt động kinh doanh vẫn tạo áp lực lên hiệu quả của nghiệp vụ này.

Trái với sự suy giảm của doanh thu môi giới, hoạt động cho vay margin tiếp tục ghi nhận quy mô lớn trong quý 3/2026. Theo dữ liệu do FiinTrade tổng hợp từ 78 công ty chứng khoán, đại diện khoảng 99,6% vốn chủ sở hữu toàn ngành, dư nợ cho vay ký quỹ tại cuối tháng 9 đạt hơn 457.500 tỷ đồng. Con số này tăng khoảng 11.700 tỷ đồng so với cuối quý 2.

Dù tiếp tục tăng, tốc độ mở rộng dư nợ đã chậm lại so với quý trước. Diễn biến này cho thấy quy mô vốn vay tại các công ty chứng khoán vẫn lớn, nhưng nhu cầu vay mới và quá trình thu hồi nợ đang tạo ra mức tăng ròng thấp hơn.