Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục vượt ngưỡng 11%/năm

Vikki Bank vừa công bố mức lãi suất cho vay bình quân, lần đầu tiên đạt ngưỡng 11,06%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,87% điểm phần trăm.

Như vậy, lãi suất cho vay bình quân tại nhà băng này đã tăng 0,51 điểm phần trăm so với tháng 9. Đồng thời chênh lệch lãi suất giữa huy động và cho vay cũng được nới rộng thêm 0,33 điểm phần trăm so với tháng trước.

Lãi suất cho vay bình quân tại Vikki Bank đã tăng 3,56 điểm phần trăm so với mức lãi suất công bố kỳ tháng 1/2026. Đồng thời chênh lệch lãi suất giữa hai chiều cũng được nới rộng thêm 1,11 điểm phần trăm.

Vikki Bank là ngân hàng công bố sớm nhất lãi suất bình quân và chênh lệch lãi suất của kỳ công bố tháng 10. Trong khi đến thời điểm ngày 19/10, mới chỉ có 20 nhà băng công bố lãi suất bình quân của tháng 9.

Trong số đó, chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 của Techcombank đã giảm từ 11,2%/năm trong tháng 8 về mức 10,14%/năm.

Các ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân (trong số các ngân hàng công bố) còn lại gồm: KienlongBank giảm 0,15 điểm phần trăm về 9,31%/năm; Agribank giảm 0,1 điểm phần trăm về 8,42%/năm; PGBank giảm 0,43 điểm phần trăm về 8,23%/năm; VietinBank giảm 0,14 điểm phần trăm về 6,1%/năm; SCB giảm 0,05 điểm phần trăm về 5,35%/năm.

Trong số các ngân hàng Big4, Agribank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 9 là 8,42%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức lãi suất cho vay bình quân công bố hồi tháng 8. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân trong tháng 9 của Agribank là 0,99%/năm.

Agribank vẫn duy trì mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước là 4%/năm.

Đối với cho vay thông thường, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 6,1%/năm, cho vay trung, dài hạn từ 7,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 tại BIDV tăng 0,14 điểm phần trăm so với tháng 8, lên 7,73%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay – huy động là 2,75%/năm. Mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động và sử dụng vốn là 1,44%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 được ngân hàng công bố là 6,1%/năm, giảm 0,14 điểm phần trăm so với tháng 8. Chênh lệch lãi suất bình quân là 2,4%/năm.

Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong nhóm Big4 chưa công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 9. Tháng 8, nhà băng này công bố lãi suất cho vay bình quân 7,4%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân do các ngân hàng công bố là mức lãi suất cho vay bình quân chung tháng gần nhất đối với tất cả các khoản vay. Mức lãi suất cho vay thực tế được áp dụng đối với mỗi khách hàng phụ thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm.