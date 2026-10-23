Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng trong tháng 9, lên mức 10,9%/năm

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 9/2026, lãi suất tiết kiệm bình quân tiếp tục tăng ở các kỳ hạn trên 6 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, giữ nguyên so với tháng trước.

Đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng lãi suất tiết kiệm bình quân cũng giữ nguyên so với tháng trước ở mức 4,1- 4,6%/năm.

Còn đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bình quân ghi nhận nhích nhẹ 0,1 điểm % từ mức 6,5 - 8,0%/năm của tháng trước lên 6,6 - 8,1%/năm trong tháng này.

Tương tự, kỳ hạn 12 đến 24 tháng cũng ghi nhận mức tăng 0,1 điểm % lên 6,2 - 7,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng ghi nhận tăng 0,1 - 0,2 điểm % từ mức bình quân 7,2 - 8,1%/năm của tháng 8 lên 7,4 - 8,2%/năm trong tháng 9.

Theo khảo sát từ Chứng khoán MB (MBS), mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận những diễn biến trái chiều trong tháng 9.

Trong số 16 ngân hàng mà MBS theo dõi, có 6 ngân hàng tăng lãi suất từ 0,2 - 0,4 điểm % ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng. Ở chiều ngược lại, có 4 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1 - 0,6 điểm % ở các kỳ hạn từ 12 - 24 tháng.

Dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế đối với các chương trình lãi suất ưu đãi, đến cuối tháng 9, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao nhất ở mức 9,4%/năm cho mức tiền gửi 500 triệu đối với hình thức gửi online.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, VPBbank và Vikki Bank là hai ngân hàng có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất ở mức 9,3%/năm. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng lớn như: BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, VPBank, Techcombank, ACB, SHB đến cuối tháng 9 giảm nhẹ 0,03 điểm % so với cuối tháng 8 về mức 8,29%/năm ( tăng 2,53 điểm % so với đầu năm).

Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng củanhóm ngân hàng cấp 2 gồm: Sacombank, HDBank, LPBank, VIB, TPBank, Nam A Bank tăng 0,08 điểm % trong kỳ lên mức 8,6%/năm ( tăng 2,73 điểm % so với đầu năm).

Theo đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đến cuối kỳ tăng lên mức 8,45%/năm ( tăng 2,63 điểm % so với đầu năm).

Lãi suất cho vay bình quân lên tới 10,9 %/năm

Cùng với lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ cũng tiếp tục tăng thêm 0,2 điểm % lên mức 8,4 - 10,9%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,4 - 10,7 %/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên giữ nguyên ở mức 4,0%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1 - 5,3%/năm.