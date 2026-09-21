Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 tại nhiều ngân hàng vượt 10%/năm, cao nhất đạt 11,2%/năm

Tính đến ngày 21/9/2026, hơn 20 ngân hàng thương mại đã công bố biểu lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 8/2026. Báo cáo cho thấy xu hướng phân hóa rõ nét, trong đó nhiều ngân hàng ghi nhận lãi suất đi lên so với tháng 7/2026, đưa mức chi phí vay vốn tại một số đơn vị vượt mốc 10%/năm.

Phân hóa biểu lãi suất tại nhóm ngân hàng thương mại

Mức điều chỉnh tăng cao nhất thuộc về VIB với mức tăng 0,8 điểm phần trăm, đưa lãi suất cho vay bình quân lên 9,08%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động bình quân tại nhà băng này ghi nhận ở mức 2,34 điểm phần trăm. Tuy nhiên, mức trần biểu lãi suất toàn hệ thống lại thuộc về Techcombank khi công bố mức lãi suất cho vay bình quân tháng 8 đạt 11,2%/năm, tăng 0,58 điểm phần trăm so với tháng trước, cùng biên độ chênh lệch lãi suất cho vay và huy động lên đến 4,97 điểm phần trăm.

Nhóm các ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân vượt 10%/năm ghi nhận nhiều tên tuổi khác bao gồm: OCB ở mức 10,94%/năm, BVBank 10,8%/năm, Viet A Bank 10,76%/năm, Vikki Bank 10,51%/năm, Bac A Bank 10,5%/năm, TPBank 10,47%/năm, HDBank 10,4%/năm, PVcomBank 10,25%/năm và LPBank 10,19%/năm. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng mức lãi suất cho vay bình quân tại LPBank vượt ngưỡng 10%/năm.

Biên độ điều chỉnh tăng của các ngân hàng thương mại cổ phần trong đợt này phổ biến từ 0,02 đến 0,8 điểm phần trăm, xuất hiện tại KienlongBank, BIDV, MB, Eximbank, ACB, Saigonbank và Bac A Bank.

Biến động trái chiều và mặt bằng lãi suất nhóm ngân hàng quốc doanh

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị ghi nhận xu hướng giảm từ 0,01 đến 1,88 điểm phần trăm. GPBank có mức hạ sâu nhất khi lãi suất cho vay bình quân từ mức 11,34%/năm trong tháng 7 xuống còn 9,46%/năm trong tháng 8, chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân giữ ở mức 0,91 điểm phần trăm. Một số ngân hàng khác cũng công bố giảm như Vikki Bank giảm 0,31 điểm phần trăm, MBV giảm 0,11 điểm phần trăm xuống 9,24%/năm và Agribank giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 8,52%/năm.

Tại khối ngân hàng thương mại nhà nước, tính đến ngày 21/9, Vietcombank và VietinBank chưa công bố dữ liệu tháng 8; trước đó lãi suất bình quân tháng 7 của hai đơn vị này lần lượt là 7,4%/năm và 6,21%/năm. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh tăng thêm 0,24 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất bình quân lên 7,59%/năm với độ chênh lệch 1,44 điểm phần trăm.

Các tổ chức tín dụng lưu ý, số liệu công bố là mức bình quân toàn hệ thống theo phạm vi và phương pháp tính riêng của từng đơn vị, không đại diện cho mức áp dụng cố định cho toàn bộ khách hàng. Chi phí vay thực tế phụ thuộc vào xếp hạng tín dụng, hồ sơ năng lực tài chính, tài sản bảo đảm và các điều kiện cụ thể của từng hợp đồng.

Khung lãi suất huy động và cho vay do Ngân hàng Nhà nước công bố

Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay bình quân của khối ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu dao động trong khoảng 8,4-10,7%/năm. Riêng đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND duy trì ở mức khoảng 4,0%/năm.

Đối với thị trường tiền gửi, lãi suất bình quân bằng VND cho các khoản mới và cũ ở mức 0,1-0,2%/năm với kỳ hạn dưới 1 tháng và không kỳ hạn; 4,1-4,6%/năm cho kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 6,5-8,0%/năm với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; 6,1-7,6%/năm cho kỳ hạn trên 12 đến 24 tháng; và 7,2-8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Bảng lãi suất cho vay bình quân tháng 8/2026 tại các ngân hàng