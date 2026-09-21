Lãi suất cho vay bình quân lên 10,7%/năm, dự báo khó giảm

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tháng 8/2026, lãi suất tiền gửi bình quân tiếp tục tăng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi các kỳ hạn ngắn gần như đi ngang.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần chủ yếu dao động ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng, không thay đổi so với tháng trước. Với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất bình quân cũng giữ nguyên ở mức 4,1-4,6%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng tăng 0,2 điểm %, lên 6,5-8%/năm. Lãi suất kỳ hạn trên 12 đến 24 tháng tăng 0,1-0,2 điểm %, lên 6,1-7,6%/năm.

Tương tự, lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 24 tháng tăng tối đa 0,2 điểm %, thay đổi từ 7,2-7,9%/năm lên 7,2-8,1%/năm.

Không chỉ lãi suất huy động, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu cũng tăng trong tháng 8.

Trong đó, lãi suất cho vay bình quân đã tăng 0,1-0,2 điểm %, lên 8,4-10,7%/năm, so với mức 8,3-10,5%/năm trong tháng trước. Như vậy, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân hiện cao hơn khoảng 3 điểm % so với các khoản vay giải ngân cách đây một năm.

Đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND tăng nhẹ 0,1 điểm % so với tháng trước, lên khoảng 4%/năm. Mức này tương đương lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng USD bình quân đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu vẫn ổn định ở mức 4,1-5,4%/năm.

Theo nhóm phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, các ngân hàng đang có xu hướng dịch chuyển cơ cấu tín dụng sang các khoản vay trung và dài hạn, thay vì tập trung vào ngắn hạn.

Đáng chú ý, cho vay mua nhà có dấu hiệu chững lại, kể cả tại những ngân hàng còn dư địa tín dụng lớn và có thế mạnh trong lĩnh vực này. Theo SSI, diễn biến này tương đối dễ hiểu khi lãi suất cho vay thả nổi phổ biến ở mức 12-14%/năm, khiến chi phí vay vốn trở thành yếu tố đáng cân nhắc đối với người mua nhà.

Nhiều nhóm phân tích hiện cũng cho rằng lãi suất huy động và cho vay khó giảm trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng tốc vào những tháng cuối năm.

Theo các chuyên gia của SSI và Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nhiều khả năng phải duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại, thậm chí tiếp tục tăng nếu áp lực lạm phát kéo dài. Điều này có thể tạo thêm sức ép lên mặt bằng lãi suất trong nước, vốn đang chịu tác động từ diễn biến thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, lãi suất tại các ngân hàng thương mại được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu tín dụng tăng mạnh về cuối năm.