Lãi suất cho vay bình quân đã tăng gần 3%/năm sau 1 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 8. Theo đó, so với tháng 7, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ đã tăng 0,1 - 0,2%/năm, lên mức 8,4 - 10,7%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay đã liên tục có xu hướng nhích tăng. Hồi tháng 12/2025, theo công bố của NHNN, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,7 – 9%/năm. Như vậy, tính từ đầu năm, lãi suất cho vay đã tăng bình quân khoảng 1,7%/năm.

Còn so với 1 năm trước, mức lãi suất này thậm chí đã tăng tới 2,9%/năm. Cụ thể, tháng 8/2025, mức lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,5 – 8,8%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân thậm chí còn tăng mạnh hơn lãi suất huy động

Trên thực tế, đây chỉ là lãi suất cho vay bình quân, còn tại nhiều ngân hàng thương mại, lãi suất đã vượt con số này khá nhiều, nhất là đối với các khoản vay mua nhà, mua xe đang cho vay với lãi suất thả nổi. Có những nhà băng, lãi suất cho vay các khoản này đã vượt 14%/năm.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 20 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8. Trong đó, tại Techcombank lãi suất cho vay bình quân tháng 8 đã lên tới 11,2%/năm, tăng gần 0,6% so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân đã lên tới 4%.

Nhiều ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân vượt 10%/năm, như: OCB 10,94%/năm, BVBank 10,8%/năm, Viet A Bank 10,76%/năm, Vikki Bank 10,51%/năm, BaoViet Bank 10,5%/năm, TPBank 10,47%/năm, HDBank 10,4%/năm, PVcomBank 10,25%/năm, LPBank 10,19%/năm…

Tại một số ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, dù đa phần chưa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8, song dữ liệu tháng 7 cho thấy mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Đơn cử như VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 đang ở mức 6,21%/năm; chênh lệch lãi suất huy động – cho vay ở mức 2,23%/năm.

Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 ở mức 7,4%/năm, chênh lệch lãi suất huy động – cho vay ở mức 3,7%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ đi các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn của nhà băng này ở mức 2,2%/năm.

Còn BIDV, lãi suất cho vay bình quân cũng đã tăng lên mức 7,59%/năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Không chỉ lãi suất cho vay thông thường, lĩnh vực ưu tiên cũng có xu hướng tăng. Dữ liệu của NHNN cho thấy, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên trong tháng 8 đã tăng nhẹ 0,1%, lên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên tăng lên 4%, sau khi giữ nguyên ở mức 3,9%/năm suốt từ đầu năm 2025.

Đối với lãi suất cho vay USD bình quân đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ, công bố của NHNN cho thấy vẫn giữ nguyên so với tháng trước ở mức 4,1- 5,4%/năm.

Riêng đối với lãi suất tiền gửi, dữ liệu công bố từ NHNN cho thấy cũng đã nhích tăng thêm khoảng 0,2% so với tháng trước. Theo đó, mức lãi suất trung bình dao động mức 4,1-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,5-8,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,2-8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Từ đầu năm, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3% với kỳ hạn dưới 6 tháng nhưng tăng mạnh tới trên dưới 2% đối với các kỳ hạn khác, đặc biệt là kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng và kỳ hạn trên 24 tháng.

Như vậy, dữ liệu cho thấy lãi suất cho vay thậm chí còn tăng với tốc độ nhanh hơn so với lãi suất tiền gửi. Điều này có thể đến từ yếu tố kỳ hạn. Theo đó, các khoản vay đang tập trung ở các kỳ hạn dài, trong khi huy động vốn tại các ngân hàng vẫn chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn.